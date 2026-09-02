Produsul vizat este 1KG MC BRIE 60%, marca METRO Chef, furnizat de compania SASU PATURAGES COMTOIS, , anunță Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Este vorba despre produsul cu:

Cod EAN: 3439495901672

Lot/Data de expirare: 23.09.2026

Gramaj: 1 kilogram

ANSVSA recomandă persoanelor care au cumpărat produsul să nu îl consume.

Brânza poate fi returnată în magazinele METRO Cash & Carry România până la 22 septembrie 2026, inclusiv, iar consumatorii își vor primi contravaloarea produsului.

Pentru informații suplimentare, clienții pot contacta METRO la numărul de telefon 0374.115.555 sau la adresa de e-mail [email protected].

Lista magazinelor în care a fost distribuit produsul și detaliile complete ale informării sunt disponibile pe site-ul ANSVSA și în magazinele METRO.