Ceea ce părea inițial o simplă insolație s-a transformat rapid într-o urgență medicală care i-a pus viața în pericol.

Klaudia, angajată a unei agenții de turism din Slovacia, se află internată de peste 20 de zile într-un spital din Oman. Povestea sa a fost făcută publică prin intermediul rețelelor sociale, unde a relatat etapele dramatice ale bolii.

Potrivit mărturiei sale, primele simptome au apărut după mai multe zile petrecute la temperaturi extrem de ridicate. Tânăra s-a confruntat cu frisoane severe, stări de confuzie și halucinații, iar starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid.

„La început părea doar o insolație, însă organismul meu a cedat complet”, a povestit ea, conform tnlive.sk.

O luptă contra cronometru

Medicii au întâmpinat dificultăți în stabilirea diagnosticului, deoarece primele investigații nu au indicat cauza problemelor de sănătate. Situația s-a schimbat însă după rezultatele analizelor de sânge, care au arătat valori extrem de ridicate.

Specialiștii au descoperit ulterior că tânăra suferea de o infecție bacteriană severă, bacteria fiind prezentă în sânge. Tratamentul cu antibiotice puternice a fost început de urgență, în timp ce medicii încercau să identifice agentul patogen responsabil.

În timpul spitalizării, starea pacientei s-a agravat și mai mult. Aceasta a făcut febră mare, a început să aibă dificultăți de vorbire și de înghițire, iar partea dreaptă a feței i-a paralizat.

Medicii au diagnosticat-o cu accident vascular cerebral (AVC), iar tânăra a fost transferată de urgență într-o altă unitate medicală.

Inițial, specialiștii au suspectat că bacteria ar fi ajuns la nivelul creierului. Investigațiile ulterioare au exclus această ipoteză, însă au evidențiat leziuni în zonele cerebrale responsabile de vorbire și mișcare.

Bacteria i-a atacat inima

Diagnosticul final a fost și mai grav decât se credea inițial. Neurochirurgii au stabilit că infecția bacteriană nu afectase creierul, ci inima.

Potrivit declarațiilor Klaudiei, medicii au identificat formațiuni bacteriene la nivel cardiac, care pot genera complicații severe dacă fragmente din acestea ajung în circulația sanguină și migrează către creier, plămâni sau alte organe vitale.