„ANSVSA vă informează că reţeaua de magazine LIDL a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la consumatori a unui lot de budincă proteică, ca urmare a identificării prezenţei bacteriei Bacillus cereus, care poate declanşa afecţiuni gastrointestinale”, anunţă, miercuri seară, ANSVSA.

Potrivit datelor transmise de ANSVSA, produsului vizat este:

• Denumire: Milbona Budincă Proteică cu aromă de ciocolată, 200g

• Producător/Furnizor: Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG

• Data durabilităţii minimale: 14.09.2026

„Dacă aţi achiziţionat produsul menţionat, nu îl consumaţi. Puteţi să îl returnaţi în toate magazinele Lidl, iar contravaloarea acestuia va fi rambursată chiar şi fără prezentarea bonului fiscal”, mai anunţă sursa citată.