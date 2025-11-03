Un tânăr a aplicat la 600 de locuri de muncă fără succes. Apoi a luat o decizie extremă care i-a adus jobul mult visat

03-11-2025 | 19:36
tanar job australia
The Telegraph

Un tânăr din Marea Britanie a decis să se mute în Australia, după ce a încercat luni de zile să își găsească un loc de muncă. A trimis peste 600 de CV-uri, până a luat decizia de a părăsi țara.

autor
Aura Trif

Când Bradley Russell și partenera sa s-au întors în Marea Britanie la începutul acestui an după o perioadă de călătorii, nu se aștepta ca căutarea unui loc de muncă să includă 600 de aplicații, relatează The Telegraph.

Russell, în vârstă de 32 de ani, lucrează ca manager de operațiuni și evenimente în industria muzicală și de divertisment și a ocupat anterior poziția de assistant vice president la Barclays. El și partenera sa plănuiau să se stabilească în Marea Britanie, revenind la casa părinților săi din Dorset, în timp ce căutau locuri de muncă în Londra.

Entuziasmul inițial a dispărut rapid. „Cele mai descurajante momente au fost respingerile din cauza faptului că eram supra-calificat, mai ales după săptămâni întregi de interviuri, uneori care se prelungeau peste o lună”, spune Russell. „În majoritatea cazurilor, acestea includeau și etape practice, centrate pe probleme reale ale companiilor. Să fiu respins pentru că sunt supra-calificat după un proces atât de lung și solicitant a fost ca și cum aș fi oferit consultanță gratuită.”

Diferențe majore între cele două țări în procesul de angajare

La capătul răbdării, Russell a decis să caute oportunități în Australia, țara natală a partenerei sale. Experiența de recrutare, spune el, a fost total diferită. Angajatorii păreau mult mai implicați și răspundeau în 24 de ore, în timp ce în Marea Britanie nu auzeai nimic săptămâni întregi. În patru săptămâni, Russell primise o ofertă de muncă ca manager de evenimente și el și partenera sa erau deja în Sydney, unde locuiesc acum.

„Atitudinea a fost complet diferită. Angajatorii erau cu adevărat interesați să mă cunoască, discutau și analizau experiența și calificările mele relevante”, spune Russell.
„După două săptămâni de aplicații în Australia, am avut trei apeluri telefonice cu angajatori diferiți, care în același apel au aranjat un interviu față în față – ceva extrem de rar în Marea Britanie.”

Russell nu doar că a primit rapid o ofertă de muncă, dar salariul și perspectivele erau mai bune decât se aștepta. „A fost un semn clar că a fost decizia corectă și mi-a ușurat foarte mult alegerea. Oportunitățile, stilul de viață și salariul sunt mult mai bune aici, așa că voi rămâne pe termen lung.”

Cu un număr record de posturi disponibile, atrăgând mii de aplicanți cu ajutorul inteligenței artificiale, locurile de muncă au devenit din ce în ce mai greu de obținut în UK. Aplicarea la sute de roluri a devenit norma frustrantă și demoralizantă.

Situația a devenit atât de gravă încât 80% dintre absolvenți iau în considerare să părăsească țara imediat după absolvire, potrivit unui sondaj realizat de London Student Network pentru Babbel for Business.

În același timp, un alt sondaj arată că 56% câștigă mai mult în străinătate, iar 84% se simt mai mulțumiți de viața lor decât în Marea Britanie. 

Sursa: The Telegraph

