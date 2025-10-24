(P) În 2025, McDonald’s a creat peste 100 de locuri de muncă pentru tinerii care vor să înceapă o carieră în management

McDonald’s continuă să investească în tineri prin programul YoungLead, dedicat studenților și masteranzilor care vor să facă primii pași spre o carieră în management în restaurante.

În 2025, compania a creat 115 noi roluri de management, dintre care 70% sunt deja ocupate, iar peste 30 de poziții sunt disponibile în perioada următoare. Campania de recrutare vizează orașe precum București, Constanța, Cluj-Napoca și Mediaș.

Programul YoungLead oferă participanților o experiență completă de formare: sesiuni de training, mentorat și experiență directă în coordonarea echipelor din restaurante. Tinerii pot învăța cum să conducă o echipă, cum să ia decizii și să se dezvolte profesional într-un mediu real de business.

„Ne dorim ca acest program să le ofere tinerilor o tranziție naturală de la teorie la practică, cu sprijin constant și oportunități reale de creștere”, au transmis reprezentanții McDonald’s în România.

Pe lângă YoungLead, compania derulează și programul McDonald’s Performers, prin care a oferit, doar în 2025, 81 de burse, în valoare totală de 243.000 de lei net, pentru angajații studenți ai companiei cu rezultate academice foarte bune.

În prezent, peste 600 de studenți și masteranzi lucrează în restaurantele McDonald’s din toată țara, iar 45% dintre angajați au sub 25 de ani. În același timp, compania se bucură de un mediu de lucru divers, în care lucrează colegi cu vârste, experiențe și interese diferite, susținute pe termen lung prin programe de pregătire.

Mai multe detalii despre programul YoungLead pot fi găsite pe site-ul oficial: mcdonalds.ro/younglead.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: Etichete: , Dată publicare: 24-10-2025 17:40



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.