(P) În 2025, McDonald’s a creat peste 100 de locuri de muncă pentru tinerii care vor să înceapă o carieră în management

Advertoriale
24-10-2025 | 17:40
p

McDonald’s continuă să investească în tineri prin programul YoungLead, dedicat studenților și masteranzilor care vor să facă primii pași spre o carieră în management în restaurante.

autor
Stirileprotv

În 2025, compania a creat 115 noi roluri de management, dintre care 70% sunt deja ocupate, iar peste 30 de poziții sunt disponibile în perioada următoare. Campania de recrutare vizează orașe precum București, Constanța, Cluj-Napoca și Mediaș.

Programul YoungLead oferă participanților o experiență completă de formare: sesiuni de training, mentorat și experiență directă în coordonarea echipelor din restaurante. Tinerii pot învăța cum să conducă o echipă, cum să ia decizii și să se dezvolte profesional într-un mediu real de business.

„Ne dorim ca acest program să le ofere tinerilor o tranziție naturală de la teorie la practică, cu sprijin constant și oportunități reale de creștere”, au transmis reprezentanții McDonald’s în România.

Pe lângă YoungLead, compania derulează și programul McDonald’s Performers, prin care a oferit, doar în 2025, 81 de burse, în valoare totală de 243.000 de lei net, pentru angajații studenți ai companiei cu rezultate academice foarte bune.

Citește și
p
(P) Acid salicilic pentru acnee: utilizare corectă și incorectă

În prezent, peste 600 de studenți și masteranzi lucrează în restaurantele McDonald’s din toată țara, iar 45% dintre angajați au sub 25 de ani. În același timp, compania se bucură de un mediu de lucru divers, în care lucrează colegi cu vârste, experiențe și interese diferite, susținute pe termen lung prin programe de pregătire.

Mai multe detalii despre programul YoungLead pot fi găsite pe site-ul oficial: mcdonalds.ro/younglead.

Sursa:

Etichete: advertorial,

Dată publicare: 24-10-2025 17:40

Articol recomandat de sport.ro
Becali răbufnește: "Mă rog să nu mai fim sclavi!" Cum vrea patronul FCSB să scape de "batjocura" europeană
Becali răbufnește: "Mă rog să nu mai fim sclavi!" Cum vrea patronul FCSB să scape de "batjocura" europeană

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

Citește și...
(P) Acid salicilic pentru acnee: utilizare corectă și incorectă
Advertoriale
(P) Acid salicilic pentru acnee: utilizare corectă și incorectă

Acidul salicilic este unul dintre cele mai recomandate ingrediente de către dermatologi pentru îngrijirea acneei. Este blând cu pielea, dar totodată eficient împotriva punctelor negre și inflamațiilor, în special atunci când tenul produce exces de sebum.

(P) Funcții și performanțe : HUAWEI MatePad 12 X și stylus-ul M-Pencil Pro aduc munca și hobby-urile creative într-o tabletă
Advertoriale
(P) Funcții și performanțe : HUAWEI MatePad 12 X și stylus-ul M-Pencil Pro aduc munca și hobby-urile creative într-o tabletă

Să jonglezi cu o mulțime de lucruri de făcut în aceeași zi pare să fie noul normal – nu doar pentru tine, ci și pentru mulți alții care au un job solicitant ori sunt studenți și vor să-și păstreze timp pentru hobby-uri sau proiecte personale.

(P) Viitorul identității digitale în România: cititoarele CEI pentru companii și instituții
Advertoriale
(P) Viitorul identității digitale în România: cititoarele CEI pentru companii și instituții

În ziua de astăzi asistăm la o tranziție tot mai rapidă către digitalizare.

Recomandări
ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii în coletele spionilor Rusiei
Stiri Justitie
ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii în coletele spionilor Rusiei

Ies la iveală detalii terifiante despre planul celor doi ucraineni, care ar fi fost coordonați de Federația Rusă să provoace un dezastru la sediul companiei de curierat Nova Post din București.

Nou motiv de gâlceavă în coaliție: „legile paralele” pe Justiție. PSD vrea propria lege privind pensiile magistraților
Stiri Politice
Nou motiv de gâlceavă în coaliție: „legile paralele” pe Justiție. PSD vrea propria lege privind pensiile magistraților

După atacuri repetate la adresa premierului, social-democrații forțează și vor să facă un nou proiect de lege privind pensiile magistraților.

Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO
Stiri actuale
Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO

Sfinţirea Catedralei Naţionale (Catedrala Mântuirii Neamului) va avea loc duminică, 26 octombrie 2025, şi va marca Centenarul Patriarhiei Române.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Octombrie 2025

50:36

Alt Text!
La Măruță
24 Octombrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Octombrie 2025

01:23:57

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28