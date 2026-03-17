Potrivit unui raport european, România se află la mijlocul clasamentului la acest capitol și chiar stă mai bine decât Franța sau Belgia. Specialiștii spun că frica oamenilor este alimentată mai ales de lipsa încrederii în autorități.

Un clasament european privind siguranța nocturnă arată că cei mai mulți oameni se simt în siguranță noaptea în Croația, Slovenia și Estonia, unde percepția siguranței este foarte ridicată, cu scoruri de peste 70 din 100. La polul opus, se află țări precum Franța, Belgia și Suedia. România se situează la mijloc, cu un scor stabil de câțiva ani, în jurul valorii de 60, ceea ce indică o percepție moderată a siguranței, potrivit raportului.

Fată: „Mă asigur că vorbesc cu cineva la telefon ca să fie acolo dacă se întâmplă ceva sau am ceva cu care să mă apăr, ori un spray ceva.”

Fată: „De-obicei le-am dau prietenelor locația live și le spun „hei mă duc acolo”. Încerc să merg în zone cât mai luminate și am tendința să mă mai uit în spate."

Fată: „Eu vin de aici de la sală de obicei și merg spre casă, doi pași și parcă uneori… era mai bine acum câțiva ani.”

Corespondent PROTV: „Ziua, orașele sunt un furnicar: oameni care se grăbesc, mașini, claxoane și zgomot permanent. Noaptea însă, când străzile sunt goale, liniștea este asociată cu pericolul. Specialiștii spun că pe mulți, nu întunericul e cel care îi sperie, ci senzația că, dacă s-ar întâmpla ceva, nu ar fi nimeni aproape să-i ajute.”

Sociologii mai explică faptul că, pe lângă lipsa încrederii în autorități, intervine și sentimentul de vulnerabilitate.

Silvia Luican – sociolog: „În condiții de instabilitate economică, financiară sau de oricare alt fel atunci se amplifică și sentimentul de nesiguranță. Desigur, corelează și cu mărimea localității, unde în mediul urban percepția este mai scăzută. De asemenea, educația oamenilor, observăm că în rândul celor cu studii superioare, percepția asupra siguranței este mai scăzută, poate pentru că conștientizează mai tare riscurile asumate.”

În plus, în multe localități iluminatul public deficitar amplifică senzația de risc pentru cei care sunt nevoiți să se deplaseze noaptea.