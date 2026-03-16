O femeie adusese aurul acasă pe 8 martie, intenționând să îl vândă. În acea dimineață, sora ei mai mare a făcut curățenie în casă și, fără să știe ce se află în pungă, a aruncat-o într-un tomberon din fața locuinței, potrivit publicației Xiaoxiang Morning Post, citată de VNExpress.

Proprietara și-a dat seama de greșeală abia în jurul orei 11:00. Ea a sunat la poliție, iar oamenii legii au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere și au confirmat că o mașină de salubritate ridicase deja gunoiul și îl transportase la o stație de procesare a deșeurilor.

În acea după-amiază, familia s-a grăbit spre stația de procesare și a interceptat trei camioane care urmau să intre pentru incinerare. După ce femeia a explicat situația, șeful flotei a identificat al treilea camion ca fiind cel mai probabil. Poliția a ajutat la negocierile cu conducerea instalației pentru a elibera vehiculul, iar departamentul de salubritate din Hengfeng a organizat un loc separat unde încărcătura camionului să poată fi descărcată.

„Acul în carul cu fân”

Peste 10 tone de deșeuri compactate au fost descărcate și întinse pe un teren deschis. Cei opt membri ai familiei, echipați cu echipament de protecție și lămpi frontale, au început căutarea în jurul orei 19:00–20:00.

Femeia a descris experiența drept „căutarea acului în carul cu fân”, spunând că a-și pune toate speranțele într-un singur camion a fost ca un pariu fără nicio alternativă.

După ce au muncit toată noaptea și s-au odihnit doar una-două ore înainte de zori, membrii familiei au reluat căutările. A doua zi dimineață, după ce au răscolit aproximativ jumătate din gunoi, femeia a recunoscut coji de portocală și alte resturi menajere din propria casă. Convinsă că aurul este aproape, familia și-a concentrat eforturile și, la scurt timp, a găsit punga complet intactă.

Femeia a declarat pentru presa locală că între timp a vândut o parte din aur, spunând că nu mai are curajul să păstreze o cantitate atât de mare acasă. Ea a mai spus că intenționează să ofere bannere comemorative polițiștilor și lucrătorilor din salubritate care au ajutat-o.

Un oficial din departamentul de salubritate al comitatului Hengfeng a confirmat incidentul pe 12 martie, precizând că ajutarea locuitorilor pentru a minimiza pierderile materiale face parte din responsabilitățile instituției. Acesta a menționat că lucrătorii de salubritate nu au participat la căutarea propriu-zisă, deoarece obiectele dispărute erau aur de mare valoare.

Cazurile în care aurul este recuperat după ce a fost aruncat accidental nu sunt neobișnuite.

În Italia, luna trecută, poliția a ajutat un bărbat să recupereze 20 de lingouri de aur în valoare de aproximativ 142.000 de dolari, pe care le aruncase din greșeală odată cu gunoiul menajer, potrivit Reuters.

În aceeași perioadă, un bărbat din Dubai a cerut ajutorul poliției după ce a aruncat accidental aur în valoare de aproximativ 50.000 de dirhami (13.600 de dolari), a relatat Khaleej Times.