Străzile sunt ciuruite, așa că nu ai pe unde să le ocolești. Tot mai mulți șoferi ajung la service cu pene, cu roțile tăiate sau chiar cu jantele îndoite.

Multe șosele din Capitală arată ca după bombardament. Cât e lumină, șoferii mai pot face slalom, însă după lăsarea întunericului, gropile devin adevărate capcane.

Bărbat: „Am încercat să le ocolesc, dar le-am nimerit pe toate până la urmă. N-am ratat niciuna. Aici pe Splai este plin.”

Bărbat: „N-ai cum să le eviți. Ele sunt peste tot.”

Femeie: „A rămas apă în gropi și nu prea le observi.”

Este aproape ora zece seara, iar la o vulcanizare din București este coadă. Cei mai mulți clienți au ajuns aici din cauza gropilor apărute în asfalt.

Bărbat: „Mi s-a tăiat cauciucul. Acum stau aici la ora asta ca să o schimb și să ajung mâine la muncă.”

Bărbat: „Foarte multe, foarte multe și una a fost o surpriză, că a fost într-o baltă ascunsă. Măcar să le semnalizeze dacă nu le astupă.”

Reparațiile nu sunt deloc ieftine, iar recuperarea banilor este dificilă. Pentru despăgubiri, șoferii trebuie să dea în judecată administratorul drumului.

Bărbat: „Am evitat o groapă și mi-a apărut o groapă și mai mare. Cu reparații de genul acesta ajung la 500 de lei.”

Bărbat: „Am avut o groapă care m-a costat 700 de lei. Cred că toți au probleme cu gropile. E o problemă generală.”

Ionuț Stoica, inginer: „Majoritatea au venit cu pene, cu jante strâmbe sau vibrații în volan. De regulă se aglomerează seara când gropile sunt acoperite sau nu sunt vizibile. Cam de 3 săptămâni când au început deszăpezirile.”

Doar șoferii care au poliță facultativă își pot recupera mai ușor pagubele.

Alina Bărbulescu, reprezentant UNSAR: „Dacă mașina este avariată din cauza acestor gropi, polița CASCO este soluția. Poate acoperi aceste tipuri de daune. În cazul în care am suferit un astfel de incident, să contactăm cât mai repede compania de asigurări.”

Unele primării de sector s-au apucat deja de reparații, la fel și Primăria Capitalei, pe străzile administrate de instituție. Probleme sunt și pe autostrăzi și drumuri naționale.

Alin Serbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR: „Estimăm că la începutul săptămânii viitoare o să finalizăm toate gropile. Sunt lucrări temporare și, imediat ce vremea o să permită și se va încălzi, o să începem cu lucrări permanente, atunci cu aplicarea covoarelor asfaltice.”

Până atunci, specialiștii îi sfătuiesc pe șoferi să reducă viteza și să circule cu atenție, mai ales după lăsarea întunericului, când gropile sunt greu de observat.