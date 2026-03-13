O femeie a dat nas în nas cu șacalii în timp ce își plimba câinele, iar părinții se tem pentru siguranța celor mici.

Sunt sunetele cu care locuitorii cartierului din Arad s-au obișnuit deja. În desișurile fostei pepiniere a orașului, care se află peste drum de casele lor, animalele și-au făcut culcuș, spun oamenii.

Călin Șiclovan, localnic: „Noaptea, după ora 22-23, se aud urlete sinistre. Sunt puii care cer de mâncare părinților.”

Dana Lazăr, localnică: „Au trecut ca o săgeată. M-am îngrozit, mă gândeam dacă mai sunt și alții. Mi-a fost frică.”

Sergiu Martin, localnic: „Ca părinte cu trei fete care ies zilnic afară prin cartier, sunt îngrijorat. Desigur, este și o problemă de confort și de gălăgie.”

Reporter: „Ce sunete scot?”

Localnic: „Așa ca copilul mic face - chiue, așa cum se spune.”

Șacalul este o specie invazivă, foarte greu de vânat și imposibil de vânat în oraș. Numărul acestor animale sălbatice a crescut foarte mult în toată țara, în ultimii ani.

Gabriel Buzna, președinte Asociație de vânători: „Nu pot fi stăpâniți în oraș, pentru că legea interzice clar că nu se pot organiza vânători în oraș. Ei se înmulțesc în continuare și o să atace tot mai mult gospodăriile oamenilor, în special în cartierele limitrofe.”

Ralu Cotrău, purtător de cuvânt Primăria Arad: „În cazul în care se confirmă prezența șacalilor, se va interveni astfel încât animalele să fie îndepărtate în siguranță, în conformitate cu prevederile legale.”

Deși nu există statistici clare, vânătorii cred că în județul Arad ar fi mii de șacali.