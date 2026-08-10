Avertisment pentru românii care merg în Spania să admire eclipsa totală de soare. Risc maxim de incendii devastatoare | HARTĂ

Autoritățile spaniole se așteaptă ca un număr foarte mare de persoane să se adune spontan în diferite puncte pentru a observa eclipsa, ceea ce crește riscul producerii de noi incendii.

Ministerul de Externe de la Bucuresti îi sfătuiește pe cetățenii români care intenționează să ajungă în regiunea Valencia miercuri să admire eclipsa de soare să fie precauți. Zona este plasată sub nivel maxim de risc.

Iată și zonele din Spania unde eclipsa de soare va fi totală pentru observatori . Informațiile sunt oferite de Agenția Spațială Europeană.

Un incendiu uriaș de vegetație se extinde în provincia Segovia, situată în centrul Spaniei, la mică distanță de Madrid. O mașină a luat foc pe o autostradă, iar o scânteie au aprins copacii uscați. În doar câteva ore, vâlvătaia a devenit de neoprit. Două sate au fost evacuate.

Pompierii luptă cu focul în condiții dificile și în provincia Castellon, nu departe de localitatea Cati. 700 de localnici au fost nevoiți să-și abandoneze locuințele.

Sara Aagesen, Minister for the Ecological Transition: ”De la începutul anului, peste 200.000 de hectare de teren au fost afectate de incendii. Este o suprafață de șase ori mai mare decât cea înregistrată în 2025, un an complicat din cauza incendiilor numeroase. Anul acesta am avut 40 de incendii grave. Anul trecut, pe vremea asta, aveam 15”.

Vestul Europei se pregătește de al cincilea val de caniculă

Pe de altă parte, pe coasta de est a Spaniei, autoritațile au plasat zona Valenciei sub risc maxim de incendii pentru miercuri, când eclipsa totală de soare va atrage foarte mulți turiști. Din acest motiv, cei dornici să admire fenomenul astronomic spectaculos nu au voie în parcuri naturale, în câmp deschis și în zonele forestiere. De asemenea, pe 11 și 12 august va fi interzisă camparea în multe locuri.

Un incendiu de vegetație a izbucnit luni dimineață și în localitatea Kouvaras, din regiunea elenă Attica, la 40 de km de Atena. O fabrică a ars din temelii. Și insula Creta este de luni sub alertă de incendii.

Situația riscă să se înrăutățească în toată Europa, în contextul în care Spania, dar și Portugalia, Franța, Germania și Marea Britanie, se pregătesc să infrunte al cincilea val de caniculă al verii. Potrivit datelor publicate de Serviciului Copernicus pentru Schimbările Climatice, Europa de Vest a înregistrat cele mai calduroase luni iunie și iulie din istorie. Valurile de căldură au alimentat o secetă aproape generalizată în Franța, Spania, în anumite regiuni din Germania și în Regatul Unit.

Canicula și seceta costă 1% din PIB-ul Uniunii Europene

Iar combinația dintre caniculă și secetă riscă să șteargă toata creșterea economică a anului 2026, adică să coste 1% din PIB-ul Uniunii Europene, echivalentul a 180 de miliarde de euro. Este estimarea băncii olandeze Triodos, care menționează drept efecte - scăderea productivității muncii, reducerea producției agricole, problemele din sectorul energetic și perturbarea transporturilor.

În altă ordine de idei, nici în Canada situația nu s-a imbunățit. Forul izbucnit vineri în vestul țării este de neoprit. În doar două zile suprafața calcinată s-a dublat. Mii de oameni și-au evacuat în grabă locuințele. O familie a fugit când flăcările ajunseseră la nici 200 de metri de casă. O femeie de 80 de ani a murit după ce i s-a făcut rău în timpul evacuărilor.

Autoritățile canadiene au decretat stare de urgență în provincia British Columbia, pentru o mobilizare mai eficientă a resurselor. Incendiul a ars numeroase locuințe și a distrus vegetația de pe 13.600 de hectare.