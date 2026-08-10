Românii care nu vor putea vedea eclipsa de soare de pe 12 august. Zonele unde fenomenul nu va fi vizibil | HARTĂ

Pentru ca o eclipsă de Soare să fie observabilă, locul în care se află privitorul trebuie să se afle în zona de pe Pământ în care Luna trece prin fața Soarelui.

Zonele unde nu se va vedea eclipsa

În cazul eclipsei din 12 august, această zonă nu acoperă întreaga Românie. Capitala se află în afara zonei de vizibilitate a eclipsei. Potrivit datelor astronomice, fenomenul nu va putea fi observat din București.

Aceeași situație este valabilă pentru Constanța și Galați, în timp ce în alte orașe din sud și est eclipsa va fi, cel mult, extrem de puțin vizibilă sau va coincide cu apusul Soarelui.