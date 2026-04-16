După câteva zile de funcționare, circulația va fi din nou oprită pentru continuarea lucrărilor la peroanele din Costinești Tabără și Neptun, potrivit Club Feroviar.

„Am făcut o lucrare la linie, iar de pe data de 27 aprilie ea va putea fi circulabilă. Contructorul trebuie să finalizeze până atunci trecerea la nivel din dreptul haltei Neptun, căci cea de la Costinești este deja gata.

Dacă se va dori, se va putea circula pe 1, 2 și 3 mai, după care traficul să fie din nou suspendat până la data de 1 iunie, astfel încât constructorul să finalizeze lucrările la Costinești Tabără și Neptun, la peroane și la clădirile de călători”, a declarat pentru Club Feroviar directorul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța, Dorin Maer.

La Neptun, pe lângă finalizarea lucrărilor la trecerea la nivel cu calea ferată, va fi necesară și obținerea unui aviz din partea Poliției Rutiere.

Acesta a explicat că, în cazul reluării circulației, trenurile vor opri doar în gara Costinești (Costinești Sat), nu și la Costinești Tabără. În stațiunea Neptun, călătorii vor putea coborî pe vechiul peron, care nu a fost desființat.

„Din punctul meu de vedere, linia va fi circulabilă, însă decizia nu este la mine. Va trebui discutat cu CFR Călători și Autoritatea pentru Reformă Feroviară, căci ARF le decontează transportul cu autocarele de înlocuire”, a ținut să precizeze directorul SRCF Constanța.