Percheziţii în 4 judeţe şi în București la o grupare care a exploatat sexual tinere în Europa. Venituri ilegale de 59.000 €

Poliţiştii bucureşteni şi procurorii DIICOT au făcut, joi, 19 percheziţii în patru judeţe şi în Capitală, într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat, proxenetism și trafic de persoane.

Potrivit anchetatorilor, doi bărbaţi şi o femeie ar fi exploatat sexual timp de cinci ani patru tinere în ţări din Vestul Europei, obţinând astfel venituri ilegale de peste 300.000 de lei (echivalentul a 59.000 euro). Poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi procurori ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au pus în aplicare 19 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Giurgiu, Ilfov, Dâmboviţa, Vaslui şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, complicitate la trafic de persoane, proxenetism şi mărturie mincinoasă, informează, joi, Poliţia Română. Cum ar fi acționat liderul grupării Din probele administrate a reieşit că, începând cu anul 2021, trei persoane, doi bărbaţi şi o femeie, membre ale aceleiaşi familii, ar fi constituit, în Bucureşti, o grupare de criminalitate organizată în scopul obţinerii unor venituri facile din exploatarea sexuală a unor tinere.

Astfel, una dintre persoane, de 26 de ani, în calitate de lider al grupului infracţional organizat, ar fi recrutat, la diferite intervale de timp, patru victime. Aceasta, prin inducere în eroare şi profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acestora, le-ar fi determinat să practice prostituţia pe teritoriul mai multor state din vestul Europei în beneficiul material al membrilor grupării, precizează sursa citată. Potrivit aceleiaşi surse, liderul grupului şi-ar fi asumat achiziţionarea biletelor de avion către statele de destinaţie, stabilirea locaţiilor de cazare, precum şi a tarifelor şi serviciilor ce urmau a fi prestate de victime. „Victimele ar fi fost conduse în afara ţării de către un alt membru al grupului, o femeie, de 57 de ani, care ar fi asigurat transportul persoanelor vătămate la locaţiile de cazare, exercitând totodată activităţi de supraveghere şi control asupra acestora. Tot aceasta ar fi colectat sumele de bani obţinute din practicarea prostituţiei, pe care ulterior le-ar fi transferat către ceilalţi membri ai grupării aflaţi pe teritoriul României, unde cel de al treilea membru al grupului ar fi avut rolul de a le gestiona”, explică anchetatorii.

Investigaţiile efectuate până în prezent au arătat că membrii grupului infracţional organizat ar fi obţinut peste 300.000 de lei din exploatarea sexuală a victimelor. Metoda „loverboy” De asemenea, cercetările au reliefat că, în intervalul 2020 – 2025, alte două persoane, cu vârste de 30 şi 48 de ani, ar fi exploatat sexual trei tinere pe care le-ar fi recrutat prin metoda loverboy, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acestora, din cauza lipsei unui suport familial şi a resurselor materiale. „Şi aceste victime ar fi fost transportate şi adăpostite în diverse locaţii din Europa, unde prin acte de violenţă fizică şi psihică ar fi fost determinate să practice prostituţia în folosul material al persoanelor cercetate”, adaugă anchetatorii. Din actele de urmărire penală a mai reieşit că alte şase persoane, cu vârste între 21 şi 37 de ani, tot în scopul obţinerii unor beneficii materiale, ar fi înlesnit practicarea prostituţie pentru şase tinere atât în România, cât şi în Marea Britanie. Pe parcursul activităţilor investigative, a reieşit faptul că o femeie, de 29 de ani, ar fi făcut afirmaţii mincinoase cu privire la anumite aspecte ce fac obiectul dosarului penal.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: News.ro Etichete: , , Dată publicare: