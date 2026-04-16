Percheziţii în 4 judeţe şi în București la o grupare care a exploatat sexual tinere în Europa. Venituri ilegale de 59.000 €

Poliţiştii bucureşteni şi procurorii DIICOT au făcut, joi, 19 percheziţii în patru judeţe şi în Capitală, într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat, proxenetism și trafic de persoane.

Potrivit anchetatorilor, doi bărbaţi şi o femeie ar fi exploatat sexual timp de cinci ani patru tinere în ţări din Vestul Europei, obţinând astfel venituri ilegale de peste 300.000 de lei (echivalentul a 59.000 euro).

Poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi procurori ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au pus în aplicare 19 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Giurgiu, Ilfov, Dâmboviţa, Vaslui şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, complicitate la trafic de persoane, proxenetism şi mărturie mincinoasă, informează, joi, Poliţia Română.

Cum ar fi acționat liderul grupării

Din probele administrate a reieşit că, începând cu anul 2021, trei persoane, doi bărbaţi şi o femeie, membre ale aceleiaşi familii, ar fi constituit, în Bucureşti, o grupare de criminalitate organizată în scopul obţinerii unor venituri facile din exploatarea sexuală a unor tinere.

Cât ar putea scădea populația României până în anul 2100. Estimările îngrijorătoare ale Eurostat

Cheile Nerei – Beușnița, locul din România în care se află o cascadă desprinsă din basme

VIDEO. Un robot umanoid care a urmărit o turmă de mistreți în Varșovia, noua vedetă a internetului. Momentul viral

Un român a fost reținut pe un aeroport din Germania când se pregătea să se urce în avion. A plătit peste 3.000 de euro amendă

Donald Trump anunță că a redeschis „definitiv" Strâmtoarea Ormuz. Liderul mondial care l-ar fi convins să facă asta

Surse: PSD vrea să îi dea ultimatum lui Ilie Bolojan: demisia până în 23 aprilie. Premierul a mers să discute cu Nicușor Dan

Horoscop 16 aprilie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va lua bani din economii

„E timpul să trăiești în Rusia". Programul de recrutare lansat pentru specialiștii cu „respect pentru valorile rusești"

Șefa CCR, noi explicații privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024: „Sunt trei motive"

Astfel, una dintre persoane, de 26 de ani, în calitate de lider al grupului infracţional organizat, ar fi recrutat, la diferite intervale de timp, patru victime. Aceasta, prin inducere în eroare şi profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acestora, le-ar fi determinat să practice prostituţia pe teritoriul mai multor state din vestul Europei în beneficiul material al membrilor grupării, precizează sursa citată. 

Potrivit aceleiaşi surse, liderul grupului şi-ar fi asumat achiziţionarea biletelor de avion către statele de destinaţie, stabilirea locaţiilor de cazare, precum şi a tarifelor şi serviciilor ce urmau a fi prestate de victime.   

„Victimele ar fi fost conduse în afara ţării de către un alt membru al grupului, o femeie, de 57 de ani, care ar fi asigurat transportul persoanelor vătămate la locaţiile de cazare, exercitând totodată activităţi de supraveghere şi control asupra acestora. Tot aceasta ar fi colectat sumele de bani obţinute din practicarea prostituţiei, pe care ulterior le-ar fi transferat către ceilalţi membri ai grupării aflaţi pe teritoriul României, unde cel de al treilea membru al grupului ar fi avut rolul de a le gestiona”, explică anchetatorii.

Investigaţiile efectuate până în prezent au arătat că membrii grupului infracţional organizat ar fi obţinut peste 300.000 de lei din exploatarea sexuală a victimelor.

Metoda „loverboy”

De asemenea, cercetările au reliefat că, în intervalul 2020 – 2025, alte două persoane, cu vârste de 30 şi 48 de ani, ar fi exploatat sexual trei tinere pe care le-ar fi recrutat prin metoda loverboy, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acestora, din cauza lipsei unui suport familial şi a resurselor materiale. 

„Şi aceste victime ar fi fost transportate şi adăpostite în diverse locaţii din Europa, unde prin acte de violenţă fizică şi psihică ar fi fost determinate să practice prostituţia în folosul material al persoanelor cercetate”, adaugă anchetatorii.

Din actele de urmărire penală a mai reieşit că alte şase persoane, cu vârste între 21 şi 37 de ani, tot în scopul obţinerii unor beneficii materiale, ar fi înlesnit practicarea prostituţie pentru şase tinere atât în România, cât şi în Marea Britanie.

Pe parcursul activităţilor investigative, a reieşit faptul că o femeie, de 29 de ani, ar fi făcut afirmaţii mincinoase cu privire la anumite aspecte ce fac obiectul dosarului penal.

Percheziții la un padoc deținut de fiul primăriței din Berchișești. Polițiștii bănuiesc că ar fi fost ucise mii de animale

Poliţiştii au făcut percheziţii la un adăpost privat pentru câinii fără stăpân din județul Suceava, dar şi în locuinţa fiului primăriței, administratorul acelor padocuri. 
Un primar din Mureș și alte două persoane au fost reținute într-un dosar de furt de energie electrică. Zeci de percheziții

Trei persoane, printre care și un primar din județul Mureș, au fost reținute în urma perchezițiilor de joi din județul Mureș la cei bănuiți că fură curent de la rețeaua de electricitate.
Percheziții în Mureș pentru furt de curent. Mai multe persoane au fost duse la audieri

Mobilizare de forțe joi dimineață în județul Mureș, unde mascații au făcut zeci de percheziții la locuințele celor bănuiți că fură curent de la rețeaua de electricitate. Mai multe persoane au fost duse la audieri.

Rata anuală a inflaţiei în România este de trei ori mai mare decât media UE. Țările care conduc topul celor mai mici scumpiri

Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a crescut puternic până la 2,8% în martie, de la un nivel de 2,1% în februarie, iar România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, arată datele publicate joi de Eurostat.

Tensiunile dintre PNL și PSD escaladează. Ciprian Ciucu: Ilie Bolojan nu este o marionetă, nu îşi va da demisia

Liberalii nu vor mai face coaliţie cu PSD în cazul în care social-democraţii vor demite guvernul printr-o moţiune de cenzură, a reiterat joi prim-vicepreşedinte PNL Ciprian Ciucu, care a subliniat că premierul Ilie Bolojan "nu este o marionetă".

AEP a publicat sumele încasate de partide de la buget în aprilie 2026. Subvenţii de peste 15,4 milioane de lei

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunţat joi că a virat în luna aprilie în contul a opt partide politice subvenţii de la bugetul de stat în sumă totală de 15.469.735 lei.

