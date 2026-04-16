Potrivit unui comunicat al AEP, PSD a primit 5.132.729 lei, AUR - 3.035.063 lei, PNL - 2.794.434 lei, USR - 1.983.467 lei, Partidul S.O.S. România - 1.319.376 lei, POT - 1.063.093 lei.

De asemenea, pentru Partidul Mişcarea Populară au fost alocaţi 72.618 lei şi pentru Partidul Forţa Dreptei - 68.955 lei.

Subvențiile pentru partidele politice reprezintă fonduri alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea activității acestora, fiind acordate lunar prin Autoritatea Electorală Permanentă.

Sumele sunt stabilite în funcție de rezultatele obținute la alegerile parlamentare și locale, ceea ce înseamnă că partidele cu un scor electoral mai mare primesc și cele mai consistente finanțări.

Aceste fonduri pot fi utilizate pentru cheltuieli de funcționare, campanii electorale, promovare sau consultanță politică.

Sistemul a fost introdus pentru a reduce dependența de finanțări private și pentru a asigura transparența, însă nivelul ridicat al subvențiilor și modul în care sunt cheltuiți banii publici au generat frecvent controverse.