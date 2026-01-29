Avocata membră PNL a ajuns joi în fața judecătorilor cu propunere de arestare, după flagrantul delict organizat miercuri seară de anchetatori. Potrivit unor surse judiciare, în imagine se vede cum ia banii oferiți de o altă persoană, cel mai probabil martor denunțător în dosar.

În schimbul sumei primite, femeia i-ar fi promis că poate influența magistrați să-i rezolve favorabil două dosare.

Procurorii DNA spun că avocata, membră în Partidul Național Liberal, i-ar fi promis încă de prin toamna anului trecut, omului de afaceri din Constanța că îl ajută cu diferite probleme pe care acesta le avea penale sau privind unele proiecte pe care le derula în Portul Constanța.

La momentul flagrantului, în apartamentul femeii se afla și un alt bărbat, care se dădea drept general al Serviciului de Informații Externe.



Activitatea a început în noiembrie 2025

Pe la începutul lunii noiembrie, femeia i-ar fi cerut acestuia o sumă de bani nedeterminată ca să îl ajute să încheie aceste proiecte pe care le avea în derulare în Portul Constanța, pretinzând că are acces chiar la ministrul Transporturilor și că acesta îl va ajuta chiar să își angajeze o persoană apropiată în cadrul Companiei Naționale de Administrare a Portului Constanța. Ar fi primit 5.000 lei tot de la investigatorul sub acoperire.

Mai apoi, pe la jumătatea lunii noiembrie, ea i-a pretins din nou omului de afaceri din Constanța, de data aceasta o sumă cuprinsă între 100.000 și 1.000.000 euro, pe care spunea că îi va folosi în campania electorală a unui candidat la Primăria Generală și că acest candidat ar avea influențe asupra magistraților și că îl va ajuta în cele două dosare penale în care omul de afaceri martor denunțător este inculpat.

Erau probleme penale privind deturnarea unor fonduri europene în Portul Constanța, drept pentru care a fost investigat chiar de procurorii Parchetului European.

Mai apoi, în luna ianuarie a acestui an, bărbatul care se dădea drept general al Serviciului de Informații Externe i-a pretins, omului de afaceri sprijinit de avocată, o sumă de 500.000 euro, pretinzând că poate să influențeze, că are acces la judecătorii Tribunalului București, acolo unde omul de afaceri avea pe rol deja un dosar, dar și la procurorul-șef al DNA, acolo unde omul de afaceri era cercetat într-o altă cauză, astfel încât problemele sale penale să fie rezolvate.

Avocata și complicele ei au fost reținuți și audiați în noaptea de miercuri spre joi la DNA. În cadrul audierilor a fost chemată și o ambulanță, pentru că avocatei s-ar fi făcut rău.

