Legea prosumatorilor, adoptată de Camera Deputaților: românii vor putea folosi energia verde produsă în orice locație

15-10-2025 | 14:28
panouri solare
Camera Deputaţilor a adoptat Legea prosumatorilor, deputatul PNL Sebastian Burduja afirmând că, prin proiectul de lege, se redefineşte conceptul de prosumator şi se dă românilor dreptul de a beneficia de energia verde produsă la toate locaţiile.  

Vlad Dobrea

”Astăzi am susţinut în Parlamentul României o lege esenţială pentru viitorul energiei din ţara noastră. Prin legea adoptată azi redefinim conceptul de prosumator şi dăm românilor dreptul de a beneficia de energia verde produsă la toate locaţiile. Concret, se va putea compensa energia produsă în exces şi pentru alte locuri de consum: dacă avem panouri la o casă, dar avem şi un apartament de bloc, furnizorul va reduce factura de la apartament cu energia produsă la casă”, a scris Sebastian Burduja pe Facebook.

Fostul ministru al Energiei a arătat că prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii 5 ani.

Principalele prevederi

 

- Prosumatorii vor plăti doar diferența dintre energia consumată și cea produsă și livrată în rețea.

- Excedentul de energie se reportează până la 24 de luni, putând fi folosit ulterior.

- După 24 de luni, furnizorul va face compensare financiară pentru energia neutilizată.

- Persoanele fizice vor beneficia de compensare lunară pentru energia livrată în rețea.

- Sumele obținute pot fi folosite pentru plata facturilor de energie sau gaze.

- Energia reportată poate fi transferată gratuit către alți clienți ai aceluiași furnizor.

- La schimbarea furnizorului, compensarea se face integral, la decontul final.

Asociația prosumatorilor: Un pas înainte, dar cu multe semne de întrebare

 

Proiectul de lege PLX 605, aflat în dezbaterea Parlamentului, aduce modificări importante în domeniul energiei regenerabile și pentru categoria prosumatorilor. Cu toate acestea, forma actuală a actului normativ conține numeroase neclarități privind facturarea și termenele de plată, ceea ce ar putea genera dificultăți în aplicare.

Potrivit analizei realizate de Asociația Prosumatorilor și Consumatorilor de Energie (APCE), textul de lege nu specifică clar scadența plății energiei active. Deși este menționată facturarea lunară, lipsa unui termen concret de plată, mai ales pentru energia injectată în rețea, poate provoca confuzie atât pentru prosumatori, cât și pentru furnizori.

Condiții restrictive pentru compensarea cantitativă

 

Un alt aspect controversat al proiectului PLX 605 îl reprezintă limitările impuse pentru compensarea cantitativă între mai multe locuri de consum. Condițiile actuale sunt considerate prea restrictive:

  1. Prosumatorul trebuie să aibă o putere instalată sub 27 kW;
  2. Să fie persoană fizică;
  3. Să dețină două sau mai multe proprietăți pe același nume, cu contracte încheiate la același furnizor pentru cel puțin 12 luni.

Conform estimărilor APCE, doar aproximativ 28% dintre prosumatori s-ar încadra în aceste condiții. În plus, o parte semnificativă dintre ei nu dețin mai multe locuințe eligibile, ceea ce limitează aplicabilitatea reală a legii.

De ce este importantă adoptarea legii

 

În urma consultărilor cu juriști, specialiști în energie și reprezentanți parlamentari, s-a concluzionat că, în ciuda neajunsurilor, proiectul PLX 605 trebuie susținut și votat.

Argumentele principale:

  • Eliminarea termenului de plată de 24 de luni, considerat o anomalie pentru piața de energie;
  • Introducerea primului pas concret spre compensarea între mai multe locuri de consum – o măsură care ar putea deschide drumul către formarea comunităților de energie în România.

Acest proiect legislativ nu este perfect, dar creează baza legală necesară pentru dezvoltarea unui sistem energetic mai echilibrat și transparent, în care prosumatorii să poată beneficia în mod real de energia produsă.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 15-10-2025 14:02

