Înainte să fie trimis la vot, din proiect a fost scoasă de inițiatori prevederea ca nici adulților să nu le mai fie permis să fumeze în spații publice deschise. Și asta pentru că forma inițială a proiectului primise mai multe avize nefavorabile.

Ce spun adolescenții

Abia a început pauza, că de la colțurile școlilor se ridică nori de fum. De la țigări, ori de la dispozitive care încălzesc tutunul. Tinerii spun că, din câte știu ei, nu sunt la fel de nocive ca țigările clasice.

Minoră: Sunt mai sănătoase. M-am anturat cu niște prieteni și, nu știu, mi-a și plăcut inițial. Încerc pe cât posibil să scap, fiindcă este rău și nu este în regulă și vreau să îmi las corpul să se însănătoșească.

Legea interzice vânzarea de astfel de dispozitive către minori.

Băiat: Sunt unele magazine, mai fără nume, care dau tuturor. Sunt în criză de bani.

În legea actuală este o sintagmă neclară care menționează că elevii din unitățile de învățământ nu au voie să fumeze țigări clasice ori alte produse cu tutun sau înlocuitori. Nefiind precizat că e vorba de fapt despre fumatul în incinta școlilor.

Mai mulți parlamentari propun acum ca în legislație să fie scris clar ca minorii nu mai pot fuma în niciun spațiu public - fie închis sau deschis, și nici nu mai au voie să consume niciun fel de produs pe bază de tutun ori înlocuitori de tutun.

Un impediment minor, cred unii.

Reglementări și pentru adulți

Privitor la adulți, legea interzice acum fumatul în spațiile publice închise - dar nu menționează clar la ce produse se referă așa că sunt interzise de regulă doar țigările clasice.

Proiectul propune ca toate produsele care conțin tutun și înlocuitori de tutun, inclusiv pe bază de vapori, să fie interzise in interior.

Ștefan Tanasă, deputat USR: Statisticile sunt îngrijorătoare, peste 30 de mii de români mor anual din cauza bolilor cauzate de consumul de tutun. Îmi doresc să avem copii sănătoși, să avem o generație de tineri sănătoasă.

În cazul minorilor, fumatul în public ar urma să fie pedepsit cu amendă între 100 și 500 de lei sau cu avertisment.Proiectul de lege se află la comisiile din Senat. Ca să devină lege, trebuie votat de Camera Deputaților, ca for decizional, și să fie promulgat de Președintele României.