''Conturile care aparţin unor copii cu vârste mai mici de 16 ani pe platforme cu risc ridicat vor începe să fie dezactivate, începând cu YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live şi Roblox'', a declarat ministra Comunicaţiilor, Meutya Hafid, într-un comunicat.

Guvernul intervine ''ca părinţii nu mai fie nevoiţi să lupte singuri contra giganţilor algoritmilor'', a adăugat ea, precizând că măsura va fi pusă în aplicare începând cu 28 martie.

Interdicţia va fi pusă în aplicare în etape ''până când toate platformele îşi îndeplinesc obligaţiile de conformitate'', a mai precizat ministra.

TikTok Indonezia şi Google Indonezia nu au dat curs imediat unei cereri de comentarii din partea AFP.

Mai multe țări vor să implementeze aceeași măsură

În decembrie, Australia a ordonat TikTok, YouTube şi Snapchat să suprime conturile minorilor sub 16 ani, iar deputaţii francezi au votat un proiect de lege care instituie o interdicţie pentru toţi utilizatorii cu vârste sub 15 ani.

Danemarca, Grecia şi Spania fac de asemenea presiune la nivelul Uniunii Europene pentru implementarea unei acţiuni similare.

Un comitet de experţi a fost instituit săptămâna aceasta de UE pentru a analiza oportunitatea interzicerii accesului minorilor pe reţelele de socializare. India a confirmat la rândul ei recent că ia în calcul o restricţie similară pentru a-i proteja pe minori de abuzurile online.

Ministra indoneziană a adăugat că guvernul de la Jakarta înţelege că noua reglementare ''ar putea cauza câteva inconveniente iniţiale'' utilizatorilor din Indonezia, dar ''credem că este vorba despre cea mai bună măsură (...) care poate fi luată în această perioadă de urgenţă digitală''.

''Luăm această măsură pentru a recupera controlul asupra viitorului copiilor noştri. Vrem ca tehnologia să umanizeze fiinţele umane şi nu să ne sacrifice copiii'', a mai precizat Meutya.