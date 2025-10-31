Cum i-a pedepsit Turcia pe proprietarul hotelului din Bolu și pe familia sa, unde 78 de turiști au ars de vii în ianuarie

31-10-2025 | 17:23
AFP

Un tribunal turc a condamnat vineri proprietarul unui hotel din stațiunea de schi și alte 10 persoane la închisoare pe viață, după ce i-a găsit vinovați de neglijență gravă în legătură cu tragedia din luna ianuarie.

Alexandru Toader

Incendiul a izbucnit la hotelul Grand Karta, cu 12 etaje, din stațiunea de schi Kartalkaya, din provincia Bolu, pe 21 ianuarie, în timpul vacanței școlare de iarnă, ucigând 78 de persoane și rănind alte 133.

Printre victime s-au numărat 34 de copii aflați în vacanță cu familiile.

Instanța i-a condamnat pe proprietarul hotelului, Halit Ergül, împreună cu soția sa, cele două fiice, managerii hotelului, un viceprimar și un adjunct al șefului pompierilor pentru neglijență cu „intenție probabilă de a ucide”.

Fiecare dintre ei a fost condamnat la închisoare pe viață pentru moartea copiilor și a primit încă 25 de ani de închisoare pentru celelalte 44 de victime.

Inculpații, care au respins responsabilitatea pentru decese, urmau să facă apel împotriva deciziei. Sala de judecată a izbucnit în aplauze după citirea verdictelor, familiile salutând sentința, a raportat canalul de știri Habertürk, potrivit Euronews.

Dezastrul i-a forțat pe oaspeții și personalul hotelului îngroziți să sară pe fereastră sau să se agațe de cearșafuri pentru a scăpa din camerele cuprinse de fum și flăcări.

Acesta a provocat un val de șoc în toată Turcia, declanșând apeluri generalizate pentru tragerea la răspundere pentru neglijență și încălcări ale normelor de siguranță.

Membrii familiilor și prietenii victimelor au organizat demonstrații în fața tribunalului în timpul fiecărei audieri, ținând în mâini postere cu cei dragi și cerând dreptate.

Conform actului de acuzare, incendiul a izbucnit la ora 3:17 dimineața, când o scânteie provenită de la un grătar electric a aprins un coș de gunoi și a rupt un furtun de gaz petrolier lichefiat, declanșând incendiul.

Personalul a observat flăcările șapte minute mai târziu, dar în două minute focul s-a extins și a scăpat de sub control. Aerul provenit de la o ușă deschisă a accelerat flăcările, care au cuprins rapid tavanul din lemn.

Măsurile de siguranță deficitare, inclusiv lipsa sistemului de evacuare a fumului, alarmele defecte, instruirea inadecvată a personalului și lipsa sistemelor de sprinklere, au permis fumului să umple etajele superioare.

Scările și puțurile lifturilor au acționat ca niște coșuri de fum, iar lipsa iluminatului de urgență, a semnalizării și a ieșirilor alternative a împiedicat evacuarea în siguranță a celor 238 de oaspeți ai hotelului, se arată în actul de acuzare.

Hotelul a fost inaugurat în 1999 și era administrat de compania lui Ergül din 2007.

Sursa: euronews.com

Dată publicare: 31-10-2025 17:23

