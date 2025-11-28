Kremlinul anunță că Vladimir Putin va efectua o vizită oficială în India, în contextul tensiunilor comerciale cu SUA

Preşedintele rus Vladimir Putin va efectua o vizită de stat în India pe 4 şi 5 decembrie, la invitaţia premierului indian Narendra Modi, a anunţat vineri Kremlinul într-un comunicat, relatează AFP.

Această vizită va "permite discuţii în legătură cu toate aspectele agendei diverse a parteneriatului strategic privilegiat dintre Rusia şi India", precum şi întrevederi privind "subiecte de actualitate internaţionale şi regionale", a explicat preşedinţia rusă.

În cadrul vizitei care, potrivit Kremlinului, ar urma să se încheie cu semnarea unei declaraţii comune şi a unor acorduri comerciale, Putin se va întâlni şi cu preşedintele indian Drupadi Murmu

SUA a crescut tarifele comerciale pentru India

Această vizită are loc în contextul în care relaţiile dintre New Delhi, unul dintre cei mai mari importatori de ţiţei din lume, şi aliaţii săi occidentali au devenit tensionate din cauza achiziţiilor sale de petrol rusesc la preţ redus de la începutul ofensivei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022.

În august, preşedintele american Donald Trump, care s-a impus ca mediator în conflictul ucrainean, a crescut tarifele la 50% pentru majoritatea importurilor indiene, acuzând India că finanţează efortul de război rusesc.

Aceste sancţiuni au condus la o deteriorare accentuată a relaţiilor dintre India şi Statele Unite, care negociază un acord de liber schimb.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













