Kremlinul anunță că Vladimir Putin va efectua o vizită oficială în India, în contextul tensiunilor comerciale cu SUA

Stiri externe
28-11-2025 | 11:33
Vladimir Putin
Getty Images

Preşedintele rus Vladimir Putin va efectua o vizită de stat în India pe 4 şi 5 decembrie, la invitaţia premierului indian Narendra Modi, a anunţat vineri Kremlinul într-un comunicat, relatează AFP.

autor
Aura Trif

Această vizită va "permite discuţii în legătură cu toate aspectele agendei diverse a parteneriatului strategic privilegiat dintre Rusia şi India", precum şi întrevederi privind "subiecte de actualitate internaţionale şi regionale", a explicat preşedinţia rusă.

În cadrul vizitei care, potrivit Kremlinului, ar urma să se încheie cu semnarea unei declaraţii comune şi a unor acorduri comerciale, Putin se va întâlni şi cu preşedintele indian Drupadi Murmu

SUA a crescut tarifele comerciale pentru India

Această vizită are loc în contextul în care relaţiile dintre New Delhi, unul dintre cei mai mari importatori de ţiţei din lume, şi aliaţii săi occidentali au devenit tensionate din cauza achiziţiilor sale de petrol rusesc la preţ redus de la începutul ofensivei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022.

În august, preşedintele american Donald Trump, care s-a impus ca mediator în conflictul ucrainean, a crescut tarifele la 50% pentru majoritatea importurilor indiene, acuzând India că finanţează efortul de război rusesc.

Citește și
mâncare sănătoasă de vară
Informația excesivă despre mâncare îi derutează pe consumatori, bulversați de ideile schimbătoare ale experților în nutriție

Aceste sancţiuni au condus la o deteriorare accentuată a relaţiilor dintre India şi Statele Unite, care negociază un acord de liber schimb. 

MasterChef se mută și pe rețelele sociale. Creatorii de conținut arată ce nu se vede la TV din culisele show-ului

Sursa: Agerpres

Etichete: vladimir putin, india, vizita oficiala,

Dată publicare: 28-11-2025 11:16

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
Citește și...
Viktor Orban se întâlneşte vineri cu Putin la Moscova. „Să mă asigur că aprovizionarea cu energie a Ungariei este garantată”
Stiri externe
Viktor Orban se întâlneşte vineri cu Putin la Moscova. „Să mă asigur că aprovizionarea cu energie a Ungariei este garantată”

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat că se va întâlni vineri la Moscova cu preşedintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre aprovizionarea cu ţiţei şi gaze a Ungariei, precum şi despre eforturile de pace privind Ucraina, relatează Reuters.

Informația excesivă despre mâncare îi derutează pe consumatori, bulversați de ideile schimbătoare ale experților în nutriție
Doctor de bine
Informația excesivă despre mâncare îi derutează pe consumatori, bulversați de ideile schimbătoare ale experților în nutriție

Puțin și divers – este singura regulă a naturii în privința alimentelor și singura pe care trebuie să o respectăm.

Armele descoperite la vama Albiţa ar fi ajuns în Republica Moldova prin Transnistria. Autorităţile verifică două scenarii
Stiri actuale
Armele descoperite la vama Albiţa ar fi ajuns în Republica Moldova prin Transnistria. Autorităţile verifică două scenarii

Armele găsite la Albiţa ar fi intrat în Moldova prin cel puţin 13 curse de contrabandă înainte de alegeri, afirmă surse TV8. Lilian Carp spune că muniţiile ar fi venit din Ucraina, prin zona necontrolată din stânga Nistrului.

 

Recomandări
Ilie Bolojan a prezentat situația deficitului bugetar după 10 luni: Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% față de 2024
Stiri Economice
Ilie Bolojan a prezentat situația deficitului bugetar după 10 luni: Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% față de 2024

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că din execuţia bugetară pe primele 10 luni ale anului reiese că „deficitul scade, iar încasările din TVA cresc constant".

Avertizare meteo de vreme severă în aproape toată țara, până duminică. Se anunță ploi, lapoviță și ninsoare. HARTĂ
Vremea
Avertizare meteo de vreme severă în aproape toată țara, până duminică. Se anunță ploi, lapoviță și ninsoare. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri o informare meteorologică de vreme severă și o avertizare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabile în mai multe județe din România.

128 de oameni au murit în incendiul care a devastat blocurile turn din Hong Kong. „Este un dezastru”. GALERIE FOTO & VIDEO
Stiri externe
128 de oameni au murit în incendiul care a devastat blocurile turn din Hong Kong. „Este un dezastru”. GALERIE FOTO & VIDEO

Crește bilanțul victimelor după incendiul care a cuprins 7 blocuri din Hong Kong. Până acum au fost anunțați 128 de decedați. Iar mai bine de 270 de oameni sunt în continuare dați dispăruți. Între timp, flăcările uriașe au fost stinse, după 30 de ore.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Noiembrie 2025

44:25

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 27 Noiembrie 2025

01:33:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Noiembrie 2025

01:48:36

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28