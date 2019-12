Kovesi povestește ce a îndurat pentru a fi procuror-șef european. „Familia era speriată”

La scurt timp de la numirea Laurei Codruţa Kovesi în funcţia de procuror-şef european, fosta șefă DNA povestește, într-un material realizat de Financial Times, prin ce a trecut de-a lungul carierei de procuror și a ajuns în Parchetul European.

O tinerețe dedicată sportului

„Acum treizeci de ani eram o adolescentă care juca baschet într-un oraș mic din România. Visam să câștigăm campionatul național, vis care s-a și împlinit. Apoi, am visat să joc la echipa națională a României și am făcut-o.

Uneori am câștigat, alte ori am pierdut, dar am luptat cu inima și sufletul. Mi-a plăcut mult sportul, competiția, jocul corect și munca în echipă, tenacitatea necesară pentru realizarea unui vis.

La acea vreme, visurile mele erau toate legate de sport. Dar lucrurile s-au schimbat când am urmat Facultatea de Drept și am devenit procuror. Acum am 46 de ani și mai bine de jumătate din viață am fost procuror.”

Începutul carierei

„Când am fost numită inițial, în 1995, bărbații dominau sistemul judiciar. Unul dintre primele lucruri pe care le-am auzit când am început să lucrez a fost că 'parchetul nu este pentru femei'.

Anii mei jucând sport mă învățaseră că munca, curajul și căutarea continuă a excelenței pot depăși orice prejudecată. La 33 de ani, am devenit procurorul general al României.

Nu numai că eram foarte tânără, dar am fost și prima femeie care a deținut această funcție. Familia și prietenii mei erau cu adevărat speriați. în acea perioadă în România părea imposibil ca un procuror general să nu fie demis înainte de încheierea mandatului. Totuși, spre surprinderea tuturor, am reușit să completez nu unul, ci două mandate.”

Șefă la DNA

„În 2013, am devenit procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție a României (DNA), o structură specializată pentru combaterea corupției la nivel înalt.

DNA a efectuat investigații asupra a mii de oficiali, printre care miniștri și foști miniștri, deputați, senatori, secretari de stat, președinți de consilii județene și alți funcționari publici, persoane care, la prima vedere, păreau de neatins, indiferent de pozițiile sau averea lor.

Investigațiile noastre au contribuit la creșterea gradului de conștientizare a gravității corupției din România.

Când politicienii au încercat să schimbe legislația pentru a afecta lupta împotriva corupției, sute de mii de români au protestat pe străzi pentru a-și arăta sprijinul pentru această luptă și pentru statul de drept.

Mai important, am demonstrat că instituțiile românești pot lucra eficient și legal. Dar mai presus de toate, am arătat că pot înginge corupția.

Cu toate acestea, a existat multă rezistență. A fost mobilizat un întreg sistem format din politicieni și oameni de afaceri care s-au simțit amenințați și hotărâți să-și păstreze controlul asupra resurselor publice.

Au fost numeroase încercări de a limita investigațiile noastre, de a restrânge instrumentele utilizate de procurori și de a nega renunțarea la imunitate pentru politicienii acuzați de infracțiuni de corupție.

Întregul sistem de justiție s-a confruntat cu atacuri incredibile, de la dezinformare defăimătoare la angajarea unor companii străine specializate în intimidare și hărțuire.”

Demiterea din funcție

„În iulie 2018, în urma presiunilor din partea politicienilor, ministrul Justiției de la acel moment a decis să-mi încheie mandatul, în ciuda opoziției președintelui României.

Luna trecută am început un nou capitol. Am devenit primul procuror-șef al Parchetului European, un nou organism din Luxemburg, care va examina presupusa fraudă a fondurilor UE.”

Un nou început

„Va fi nevoie de un efort deosebit din partea tuturor celor implicați pentru a înființa o instituție înfloritoare, capabilă să protejeze interesele financiare ale UE și să contribuie la aplicarea legislației europene.

Aceasta a fost povestea mea până acum. Pentru mine, de aici începe o nouă poveste, cea a echipei europene.”