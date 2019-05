Kovesi: Există o campanie împotriva magistraţilor, oricine face ceva riscă dosar penal

Laura Codruţa Kovesi a vorbit, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, despre lupta anti-corupţie, funcţia de procuror-şef european, dar şi despre perioada când a fost la conducerea DNA.

Alison Mutler, corespondentul Radio Europa Liberă din România, i-a luat un interviu Laurei Codruţa Kovesi miercuri, când a fost şi ziua fostei şefe a DNA. „În 5 ani, peste 50 de demnitari cu funcţii înalte au fost condamnaţi”, spune Kovesi despre activitatea sa in fruntea Direcţiei Naţionale Anticorupţie. „Senatori, deputaţi, miniştri, foşti miniştri, au fost trimişi în judecată şi uneori condamnaţi”.

În interviu, Kovesi vorbeşte despre „o campanie de intimidare şi hărţuire desfăşurată de-a lungul ultimilor 2 ani” împotriva magistraţilor, al cărei efect a fost „descurajant pentru sistemul judiciar, fiindcă pare că oricine a făcut ceva şi a avut rezultate riscă măsuri disciplinare sau chiar deschiderea unui dosar penal.”

„Am observat în ultima perioadă că există o tendinţă de schimbare. Cu siguranţă toată lumea a văzut atacurile asupra legislaţiei penale şi proceselor penale. Legile justiţiei au fost schimbate şi se intenţionează modificarea Codului Penal şi Codului de Procedură Penală."

Europa Liberă elogiază „calmul ardelenesc” al lui Kovesi si vorbeşte despre susţinerea pe care o are aceasta, dar şi despre discursul ei rezervat, menţionând că în aprilie (de fapt, martie), SIIJ i-a interzis să vorbească cu presa. Kovesi a contestat decizia şi a avut câştig de cauză.

Ce spune Kovesi despre activitatea sa la DNA

Ea îşi apără acum activitatea la DNA. „Desigur, am făcut greşeli, dar nu am încălcat niciodată legea intenţionat şi nu am comis erori disciplinare. Poate că una dintre scăpările mele a fost că trebuia să comunic mai mult, să explic anumite lucruri".

Kovesi apără „protocoalele secrete” între DNA şi SRI: „Era un instrument absolut necesar la acel moment. Lumea uită că în 2009, niciun procuror nu avea voie să intercepteze legal convorbirile cuiva. Erai obligat să ceri sprijinul SRI şi să aştepţi o aprobare”. „Ca să putem controla acestă activitate, am semnat respectivele protocoale”.

Întrebată despre referendumul pe justiţie din 26 mai, Kovesi a spus că va vota, fără să facă mai multe precizări.

Ce şanse mai are Kovesi să devină procuror-şef european

Legat de candidatura sa la postul de procuror-şef european, fosta şefă DNA relatează: „Am ieşit de două ori pe primul loc, în interviurile din comisia de specialitate şi la votul comitetului din Parlamentul European. A fost o procedură deschisă, transparentă, pe care oricine o poate urmări”.

Întrebată despre contracandidatul său, francezul Francois Bohnert, preferat de Consiliul European, Kovesi sugerează că abilităţile lor s-ar completa reciproc şi i-ar transforma într-o „echipă câştigătoare”, dar recunoaşte că, fără susţinerea guvernului de la Bucureşti, e puţin probabil să poată ocupa postul de procuror-şef adjunct european.

O decizie urmează să fie luată după alegerea noului Parlament European, dar actualul preşedinte al PE, Antonio Tajani, a spus că susţinerea acordată lui Kovesi „nu este revocabilă”.

Despre viitorul luptei anti-corupţie în România, fosta şefă DNA spune că “depinde doar de procurori dacă vor continua ce am început împreună sau nu vor continua. E prea devreme, din punctul meu de vedere, ca să pot da un răspuns clar”. Mesajul ei pentru procurori, însă, “e acelaşi pe care li l-am transmis tot timpul şi chiar şi atunci când mi-am terminat mandatul. Nu abandonaţi lupta. Continuaţi să vă faceţi treaba. Corupţia poate fi învinsă”.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!