Analiza lui CTP despre Kovesi. Bohnert nu a ”simțit mirosul monștrilor de aproape”

Cristian Tudor Popescu este de părere că Laura Codruța Kovesi a ajuns în clipa de față un simbol care a depășit de mult granițele României.

Jurnalistul a comentat pentru Știrile Pro TV voturile pe care fosta șefă DNA le-a primit în comisiile Parlamentului European, în cursa pentru funcția de procuror șef al viitorului Parchet European.

Popescu consideră că parlamentarii europeni au înțeles că atacurile Guvernului PSD ALDE la adresa lui Kovesi sunt, de fapt, împotriva Uniunii Europene.

În plus, CTP atrage atenția că, în fața oficialilor europeni, a contat foarte mult experiența concretă a lui Kovesi în lupta cu corupția - spre deosebire de contracandidatul francez, Jean-Francois Bohnert, care stă bine doar la capitolul teorie și nu a simțit ”mirosul monștrilor de aproape”.

”Eu cred că membrii Comisiei Libe și, în general parlamentarii europeni, au înțeles că atacurile puterii de la București sunt nu atât împotriva doamnei Kovesi sau nu în primul rând împotriva doamne Kovesi, ci împotriva Uniunii Europene, împotriva structurilor europene. La urma urmei, tot acest atac calificat drept îngrozitor de către parlamentari membri ai comisiei împotriva unui candidat român din partea Bucureștiului se înscrie în seria de atacuri, de afronturi, de jigniri aduse forurilor de conducere ale Uniunii Europene de către guvernanții de la București și trimișii lor din Parlamentul European.

Și a contat, în primul rând, faptul că doamna Kovesi a convins ca meseriașă, prin comparație cu candidatul francez. Candidatul francez a arătat niște abilități diplomatice, politice, sigur, procuror de meserie și cu siguranță că are un CV respectabil, domnul Bohnert, dar nu a răspuns niciodată cu niște cazuri concrete, cu niște situații concrete în care să fi simțit mirosul monștrilor de aproape, să se fi bătut cu ei în parte, așa cum este cazul cu doamna Kovesi.” - a spus Cristian Tudor Popescu pentru Știrile Pro TV.

Jurnalistul este convins că procurorul român are cele mai mari șanse să ajungă în funcția de șef al Parchetului European, iar cel francez ... purtător de cuvânt.

”Este foarte bun ca reprezentare, domnul Bohnert, l-aș vedea ca purtător de cuvânt al Parchetului European, însă doamna Kovesi a arătat clar ca o veterană a unor bătălii teribile în care, cu ce s-a confruntat doamna Kovesi? S-a confruntat cu cârdășia dintre grupări infracționale, care au fraudat fonduri europene, și nu numai, și guverne. Cârdășia dintre hoți și Guvern, uneori, hoții confundându-se cu membri ai Guvernului sau cu susținătorii politici principali ai Guvernului respectiv.

Adică exact problema principală pe care o are la nivelul distribuirii de fonduri europene acum și pentru care în primul rând se înființează Parchetul European. Problema pe care o are Uniunea Europeană nu se situează în Franța sau în Germania, care sunt țări donatoare în primul rând de fonduri europene, ci în țările din Est în primul rând. Aici au loc deturnările, au loc furturile și cum? De obicei prin cârdășie, prin participare chiar a Guvernelor, a oamenilor politici, a miniștrilor.

Deci tocmai aici a arătat doamna Kovesi că are experință și că are putere să se bată, ceea ce domnul Bohnert a spus, domne, eu n-am suferi presiuni politice niciodată, dar am fost în comisia Eurojust și acolo am negociat niște cazuri dificile. Diferența era limpede.” - a mai spus CTP.

Miercuri, Laura Codruţa Kovesi a obţinut cele mai multe voturi în Comisia LIBE a Parlamentului European, după audierile de marţi pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef al Parchetului European.

Laura Codruţa Kovesi a primit 26 de voturi, fiind urmată de candidatul francez Jean-Francois Bohnert, cu 22 de voturi, şi de candidatul german Andres Ritter, cu un vot, a anunţat Comisia LIBE a PE.

