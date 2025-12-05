Ilie Bolojan s-a căsătorit în secret. Purtătorul de cuvând al Guvernului l-a dat de gol după vizita în Austria

Premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit de curând cu partenera sa de viață. Discret din fire, premierul nu a anunțat public acest eveniment din viața sa privată.

Informația a apărut însă chiar de la purtătorul de cuvânt al Guvernului, care, într-o declarație oficială, s-a referit la partenera lui Ilie Bolojan folosind cuvântul „soție”.

Faptul că partenera lui Ilie Bolojan i-a devenit soție s-a aflat după vizita premierului în Austria, din această săptămână. Deși nu a participat la întâlnirile oficiale, ea l-a însoțit la recepția dată de Ambasada României la Viena, pentru comunitatea de români de acolo.

„Soția domnului Ilie Bolojan și-a plătit din fonduri proprii toate costurile ocazionate de deplasarea la Viena, unde l-a însoțit pe premier”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Soția premierului nu apare însă în imaginile oficiale publicate de Executiv din cadrul vizitei. Nici în declarația de avere publicată în vară, Ilie Bolojan nu menționase soția și nici veniturile.

Între timp, premierul nu a vorbit public despre viața sa privată și nici nu a anunțat când a avut loc cununia.

Soția sa, Ioana Fâșie, este asistent medical principal cu studii superioare, în cadrul serviciului de anatomie patologică de la Spitalul Județean de Urgență Oradea. Cei doi au mai fost văzuți împreună în trecut, la câteva evenimente publice. Ilie Bolojan are două fete din prima căsătorie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













