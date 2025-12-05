Ilie Bolojan s-a căsătorit în secret. Purtătorul de cuvând al Guvernului l-a dat de gol după vizita în Austria

Stiri actuale
05-12-2025 | 19:07
ilie bolojan casatorit

Premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit de curând cu partenera sa de viață. Discret din fire, premierul nu a anunțat public acest eveniment din viața sa privată.

autor
Știrile PRO TV

Informația a apărut însă chiar de la purtătorul de cuvânt al Guvernului, care, într-o declarație oficială, s-a referit la partenera lui Ilie Bolojan folosind cuvântul „soție”.

Faptul că partenera lui Ilie Bolojan i-a devenit soție s-a aflat după vizita premierului în Austria, din această săptămână. Deși nu a participat la întâlnirile oficiale, ea l-a însoțit la recepția dată de Ambasada României la Viena, pentru comunitatea de români de acolo.

„Soția domnului Ilie Bolojan și-a plătit din fonduri proprii toate costurile ocazionate de deplasarea la Viena, unde l-a însoțit pe premier”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Soția premierului nu apare însă în imaginile oficiale publicate de Executiv din cadrul vizitei. Nici în declarația de avere publicată în vară, Ilie Bolojan nu menționase soția și nici veniturile.

Citește și
Ilie Bolojan
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”

Între timp, premierul nu a vorbit public despre viața sa privată și nici nu a anunțat când a avut loc cununia.

Soția sa, Ioana Fâșie, este asistent medical principal cu studii superioare, în cadrul serviciului de anatomie patologică de la Spitalul Județean de Urgență Oradea. Cei doi au mai fost văzuți împreună în trecut, la câteva evenimente publice. Ilie Bolojan are două fete din prima căsătorie.

ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”

Sursa: Pro TV

Etichete: casatorie, sotie, ilie bolojan,

Dată publicare: 05-12-2025 19:05

Articol recomandat de sport.ro
Reacția uluitoare a rușilor, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă: ”Ce a câștigat ea pentru noi?”
Reacția uluitoare a rușilor, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă: ”Ce a câștigat ea pentru noi?”
Citește și...
Ilie Bolojan cere reluarea cât mai rapidă a alimentării cu apă în Prahova și Dâmbovița. Avertisment pentru localnici
Stiri actuale
Ilie Bolojan cere reluarea cât mai rapidă a alimentării cu apă în Prahova și Dâmbovița. Avertisment pentru localnici

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că a cerut ca furnizarea apei în judeţele Prahova şi Dâmboviţa să fie reluată cât mai curând şi a mandatat reprezentanţii ministerelor să voteze, în Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, pentru acest lucru.

Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”
Stiri Politice
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, în conferința de presă pe care a susținut-o la Palatul Victoria, dacă salariul minim în România va ”rămâne înghețat” și în anul 2026.   

Ilie Bolojan, despre pensiile magistraţilor: Sper să se constate că măsurile propuse sunt corecte şi constituţionale
Stiri Politice
Ilie Bolojan, despre pensiile magistraţilor: Sper să se constate că măsurile propuse sunt corecte şi constituţionale

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că Guvernul a respectat aspectele procedurale care ţin de proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor.

Recomandări
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”
Stiri Politice
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, în conferința de presă pe care a susținut-o la Palatul Victoria, dacă salariul minim în România va ”rămâne înghețat” și în anul 2026.   

Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

Energie termică gratis, fluidizarea traficului rutier sau locuințe pentru tineri. ȘtirileProTv.ro vă prezintă cele mai importante promisiuni electorale ale candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei, care sunt organizate în 7 decembrie 2025.

Ilie Bolojan, întrebat dacă o demite pe ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Nu voi da azi un punct de vedere fără echivoc”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, întrebat dacă o demite pe ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Nu voi da azi un punct de vedere fără echivoc”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, dacă o demite pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, pentru criza apei potabile din judeţele Prahova şi Dâmboviţa.

Top citite
1 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Luna Plină în Gemeni din 5 Decembrie 2025 aduce revelații majore pentru toate zodiile
2 Dana Rogoz: «Gândește liber» este un mesaj foarte relevant și azi, când ni se cere din ce în e mai puțin sa gândim
Știrile PRO TV
Protv 30 de ani
Dana Rogoz: „Gândește liber” este un mesaj foarte relevant și azi, când ni se cere din ce în ce mai puțin să gândim
3 moș nicolae
Imagine generată de AI prin Reve.Art
Stiri Diverse
Ce se pune în ghetuțe de Moș Nicolae. Ce cadouri să pregătești pentru cei mici și mari
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 05 Decembrie 2025

55:40

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Decembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Decembrie 2025

01:46:45

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Ce înseamnă procedura complexă care combină chirurgia cu chimioterapia, numită HIPEC, ne explică. Dr. Adrian Bartos, Medic primar Chirurgie generală la Spitalul Regina Maria Cluj

11:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28