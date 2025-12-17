Judecătorii din Brașov cer reforme în justiție: Legile justiției conțin dispoziții care pot slăbi independența magistraților

17-12-2025 | 13:25
Judecătorii Curții de Apel Brașov au convocat adunarea generală, ca să dezbată problemele din justiție. Ei cer Consiliului Superior al Magistraturii să demareze consultări pentru schimbarea legislației.

autor
Ana Maria Barbu

Corespondent Știrile PRO TV: „La adunarea generală a Curții de Apel Brașov au participat 37 de judecători din 41.

Potrivit unui comunicat emis la finalul dezbaterilor, opinia lor este că legile justiției din 2022 conțin dispoziții care pot slăbi independența magistraților.

Printre acestea se află cele referitoare la promovarea, delegarea și detașarea judecătorilor, numirea în funcții de conducere și revocarea membrilor CSM.

Au invocat și lipsa unor mecanisme prin care să fie asigurată transparența compunerii completurilor de judecată, dar și absența soluțiilor care ar echilibra volumul de muncă. Nu în ultimul rând, susțin libertatea de exprimare a magistraților, astfel încât ei să poată semnala derapajele din sistem.”

