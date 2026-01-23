”John Wick” de România. Descinderi în București și Vâlcea într-o afacere internațională de asasini plătiți

Doi români sunt anchetați într-o afacere internațională privind contractarea de asasini printr-un site, oamenii legii descoperind la domiciliile acestora din București și Râmnicu Vâlcea circa 750.000 de euro. 

autor
Cristian Anton,  Ovidiu Oanță

Doi români sunt audiați vineri, iar polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate și procurorii DIICOT au efectuat trei descinderi în București și Râmnicu Vâlcea într-un dosar intrumentat de Marea Britanie și vizează un site dedicat angajării de asasini. Nu mai puțin de 750.000 de euro au descoperit anchetatorii români la domiciliile percheziționate.

La data de 14 ianuarie 2026, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară, în municipiile București și Râmnicu Vâlcea, într-o cauză penală inițiată în baza unei cereri de asistență judiciară internațională, transmisă de autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, se arată într-un comunicat transmis vineri de Poliția Română către Știrile ProTV.

Cercetările efectuate în Marea Britanie, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, instigare la omor calificat, tentativă la omor calificat, instigare la vătămare corporală, tentativă la vătămare corporală și spălarea banilor, au vizat existența și funcționarea unei pagini de internet suspectată că ar facilita contractarea de asasini

Plata pentru aceste servicii ar fi fost realizată exclusiv în criptomonede, prin intermediul unui sistem de tip escrow, creat și administrat direct pe site, cu scopul de a oferi anonimat și de a îngreuna identificarea fluxurilor financiare.

Circa 750.000 de euro descoperiți la domiciliile celor doi români

Utilizarea criptomonedelor ar fi reprezentat un element central al modului de operare al platformei, fiind destinată atât protejării identității utilizatorilor, cât și disimulării provenienței fondurilor.

În urma perchezițiilor efectuate, au fost descoperite și indisponibilizate mai multe dispozitive de stocare a datelor, criptomonede în valoare de aproximativ 650.000 de USD, precum și 292.890 de lei și 48.600 de euro.

De asemenea, două persoane cercetate, cetățeni români au fost audiați în cursul aceleași zile.

Acțiunea a fost realizată împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea, precum și reprezentanți din cadrul poliției judiciare din Marea Britanie.

Avocata care ar fi angajat un asasin pentru a răzbuna moartea fiului ei, condamnată cu executare. „Vă omor pe toți”

