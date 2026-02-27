„Ideea că vom fi angajați într-un război în Orientul Mijlociu timp de ani de zile, fără un sfârșit previzibil — nu există nicio șansă ca acest lucru să se întâmple", a declarat el într-un interviu pentru The Washington Post, citat de AFP și preluat de Agerpres.

„Cred că toți preferăm opțiunea diplomatică", a adăugat Vance, condiționând însă rezultatul de „ceea ce fac și spun iranienii”.

Negocieri „intense" la Geneva

Declarațiile survin în contextul celei de-a treia runde de discuții dintre administrația Trump și Iran, desfășurate joi la Geneva, mediate de Oman. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a caracterizat negocierile drept „cele mai intense" de până acum.