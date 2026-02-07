Fluierăturile au început când Vance și soția sa, Usha, au apărut pe un ecran mare la stadionul San Siro, amândoi aplaudând și fluturând steaguri în timp ce sportivii americani treceau pe lângă ei în parada ceremonială.

Unele dintre cele mai puternice aplauze din timpul paradei au fost pentru echipa Ucrainei.

Sportivii ruși care participă ca neutri, din cauza sancțiunilor olimpice impuse după invazia Rusiei în Ucraina, nu au fost incluși în paradă.

Sute de persoane au protestat la Milano mai devreme vineri împotriva vizitei lui Vance și a prezenței unor agenți ai Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA (ICE) pentru a ajuta la protejarea delegației americane.

Străzile din Milano au fost blocate în multe părți ale orașului, iar elicoptere au survolat districte istorice pe tot parcursul serii.

Vance s-a întâlnit tot vineri cu premierul italian Giorgia Meloni, un conservator apropiat de președintele american Donald Trump, și a salutat „valorile comune” cu Italia.

Reacția lui Trump

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a declarat surprins de huiduielile adresate vicepreşedintelui său JD Vance.

„Sunteţi sigură?”, a răspuns Trump la întrebarea („Aţi văzut că vicepreşedintele Vance a fost huiduit la Jocurile Olimpice?”) unei jurnaliste.

Preşedintele american, intrigat, a adăugat: „Este surprinzător, pentru că oamenii îl apreciază. Desigur, se află în străinătate, dar în mod normal nu este huiduit în această ţară.”