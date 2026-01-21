Cuplul JD Vance și Usha Vance a anunțat că este încântat să împărtășească vestea celui de-al patrulea copil al lor, care se va alătura celorlalți trei copii mici: Ewan, Vivek și Mirabel, scrie AP News.

Vance, în vârstă de 41 de ani, și soția sa, în vârstă de 40 de ani, au spus într-o postare pe rețelele sociale că atât mama, cât și bebelușul se simt bine.

„În această perioadă interesantă și agitată, suntem deosebit de recunoscători medicilor militari care au grijă excelent de familia noastră și membrilor personalului care fac atât de mult pentru a ne asigura că putem servi țara, bucurându-ne în același timp de o viață minunată alături de copiii noștri”, se arată în postare.

Vestea despre creșterea familiei vicepreședintelui republican vine în contextul în care acesta a petrecut ani de zile pledând cu pasiune pentru ca americanii să aibă mai mulți copii.

Vance și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea cu privire la scăderea ratei natalității, încă de la lansarea carierei sale politice în 2021, cu o candidatură pentru Senatul SUA din Ohio. În calitate de vicepreședinte, el a continuat această misiune, spunând într-un discurs din 2025, în cadrul Marșului pentru Viață: „Vreau mai mulți bebeluși în Statele Unite ale Americii”.

Copiii lui JD Vance se urcă în pijamale în avion atunci când merg cu vicepreședintele SUA în deplasări

Vicepreședintele a fost însoțit în călătoriile sale în străinătate de Usha Vance și copiii lor, aceștia fiind de obicei în pijamale când se îmbarcă la bordul aeronavei Air Force Two pentru călătorii peste noapte.

De-a lungul istoriei, a fost excepțional de rar ca ocupanții celor mai înalte funcții de conducere din SUA să aibă copii în timp ce se aflau în funcție. O excepție bine documentată a fost președintele Grover Cleveland, a cărui soție, Frances Cleveland, a născut al doilea copil al lor în 1893, în timpul celui de-al doilea mandat al său.

Casa Albă a republicat anunțul de marți, spunând că administrația președintelui Donald Trump este „cea mai pro-familie administrație din istorie”. Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, în vârstă de 28 de ani, a anunțat în decembrie că așteaptă o fetiță în luna mai.

