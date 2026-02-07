Suspectul, Shannon Mathre, un locuitor al oraşului Toledo, Ohio, a fost pus sub acuzare de un juriu pentru că „a ameninţat că îl va ucide şi îl va agresa fizic” pe vicepreşedinte, a indicat Departamentul într-un comunicat difuzat vineri.

El ar fi declarat că va „afla unde se află (JD Vance)” şi că va „folosi puşca sa automată M14 pentru a-l ucide”, potrivit comunicatului, care nu precizează unde a lansat aceste ameninţări Shannon Mathre.

Bărbatul în vârstă de 30 de ani a fost arestat vineri de agenţii serviciilor secrete americane.

Potrivit Departamentului de Justiţie, „mai multe fişiere digitale conţinând material pornografic cu minori” au fost descoperite în posesia suspectului, care a comparut vineri în faţa unui judecător federal din districtul nordic al statului Ohio.

El a fost plasat în arest preventiv în aşteptarea unei audieri la 11 februarie, a indicat Departamentul de Justiţie.

Această ameninţare este ultimul incident semnalat în care este implicat Vance. La începutul lunii ianuarie, vicepreşedintele a declarat că un „nebun” a încercat să pătrundă în casa sa din Ohio, lovind ferestrele.

JD Vance şi familia sa nu se aflau acasă în acel moment, iar suspectul, un bărbat în vârstă de 26 de ani, a fost arestat, potrivit presei americane.