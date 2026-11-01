Potrivit reprezentanţilor Jandarameriei, știrea despre presupusa bătaie între un tânăr luptător MMA şi trei jandarmi era atribuită în mod fals postului Ştirilor Pro TV.

„De la o glumă la dezinformare este doar un click! O postare apărută recent pe o reţea de socializare prezenta o presupusă ştire despre un incident petrecut în comuna Soveja, în care ar fi fost implicaţi un tânăr şi trei jandarmi. În urma verificărilor, jandarmii au stabilit că postarea provenea de la un profil fals şi reprezenta o glumă între prieteni. Ulterior, aceasta a fost ştearsă”, transmis oficialii Jandarmeriei.

Aceştia reamintesc că distribuirea unor astfel de mesaje poate avea consecinţe juridice, în funcţie de circumstanţe şi le recomandă internauţilor să verifice informaţiile pe care le reistribuie pentru nu contribui la răspândirea dezinformării.

Materialul atribuit Ştirilor Pro TV susţinea că un tânăr de 18 ani, din comuna Soveja, luptător MMA şi sportiv, s-a bătut cu trei jandarmi iar „cazul a fost analizat de autorităţile competente” care au stabilit că „sunt îndeplinite condiţiile legale pentru recunoaşterea legitimei apărări”.