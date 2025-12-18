O lege care interzice „mutilările corporale” pentru minorii transgender a fost adoptată în SUA

Stiri externe
18-12-2025 | 10:04
LGBT
Getty Images

Camera Reprezentanţilor a adoptat miercuri o propunere de lege împotriva "mutilărilor corporale" ale minorilor, interzicând astfel tratamentele de tranziţie pentru minorii transgender, un text criticat de asociaţiile de apărare a drepturilor LGBT+.

autor
Claudia Alionescu

Textul, depus de reprezentanta dreptei radicale Marjorie Taylor Greene, a fost aprobat cu 216 de voturi şi 211 împotrivă, şi va merge acum în Senat, relatează AFP.

"Această propunere de lege importantă (...) va pune capăt mutilărilor genitale şi castrării chimice a copiilor", a declarat Marjorie Taylor Greene miercuri în hemiciclul Camerei Reprezentanţilor.

LGBT

Textul său prezintă o serie de operaţii interzise dacă ele sunt "efectuate în scopul de schimba corpul (unui minor) pentru a-l face să corespundă unui sex care diferă de sexul lor biologic".

Contravenienţii, "orice persoană care efectuează sau încearcă să efectueze" astfel de acte asupra unor minori sau care transportă un minor în acest scop, riscă până la 10 ani de închisoare,

Acest text este "un reflex direct al decretului preşedintelui (Donald) Trump şi al promisiunilor de campanie ale fiecărui republican în 2024", a adăugat Marjorie Taylor Greene.

De la întoarcerea sa la putere, Donald Trump a revenit asupra unei serii de drepturi obţinute de persoanele transgender.

Preşedintele republican a ordonat astfel excluderea persoanelor transgender din forţele armate şi a autorizat agenţiile federale să taie subvenţiile pentru şcolile care le permit atleţilor transgender să concureze în campionate feminine.

Democrata Sarah McBride, prima aleasă declarată transgender din istoria Congresului american, a denunţat textul.

LGBT

"Singurul lucru care contează pentru politicienii republicani este să-i facă pe bogaţi mai bogaţi şi să atace persoanele trans", a declarat ea presei pe treptele Capitoliului miercuri.

Pentru A4TE, o asociaţie de apărare a drepturilor persoanelor transgender, "textul lui Marjorie Taylor Greene încearcă să le retragă persoanelor transgender şi persoanelor intersexuale libertatea de a lua decizii privind propriile corpuri".

Asociaţia subliniază într-un comunicat că propunerea de lege include o excepţie pentru operaţiile chirurgicale asupra copiilor intersexuali, născuţi cu atribute fizice feminine sau masculine.

Propunerea de lege "criminalizează tratamente pe care tinerii trans, familiile lor, doctorii lor, şi aproape fiecare asociaţie profesională legitimă le consideră necesare, sigure şi benefice, susţinând de cealaltă parte explicit operaţii ireversibile şi neconsimţite asupra unor copii intersexuali", a denunţat Sinead Murano-Kinney, de la A4TE, într-un comunicat.

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, transgender, lege, minori, LGBTQ+,

Dată publicare: 18-12-2025 10:04

