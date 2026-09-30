Un nou studiu arată că un leu din patru cheltuiți pentru sănătate este plătit direct de pacient, în timp ce 70% din resursele sistemului merg către spitale și medicamente, iar prevenția rămâne slab finanțată. Măsurile luate anul trecut au crescut deopotrivă contribuția la sănătate, dar și numărul neasiguraților.

Românii plătesc direct pentru sănătate

Corespondent PROTV: „În 2025 sistemul de sănătate a avut un buget de aproape 128 de miliarde de lei. Din totalul banilor, peste 45 de miliarde de lei au mers pentru servicii spitalicești, peste 44 de miliarde pe medicamente și dispozitive medicale și puțin peste 32 de miliarde pe servicii în ambulatoriu.”

Pentru prima dată, suma alocată pentru creșterile salariale din spitalele de stat a depășit-o pe cea pentru serviciile medicale. Adică aproape 17 miliarde de lei versus aproape 15 miliarde. Practic, o mare parte din finanțare este garantată indiferent de numărul sau calitatea serviciilor oferite.

Documentul arată că românii au plătit direct 33,64 de miliarde de lei - peste 26% din toate cheltuielile sistemului de sănătate. Jumătate din plățile directe merg pe medicamente, o treime pe ambulatoriu.

Și pentru prima dată peste jumătate din populație contribuie la fondul de asigurări de sănătate. Peste 9,6 milioane de oameni. Aproape 6,5 milioane sunt asigurați, dar nu plătesc și am ajuns să avem aproape 3 milioane de neasigurați.

Dr. Dragoș Garofil: „Peste 95% dintre ei au sub 60 de ani, populație activă, oameni care muncesc la negru și nu plătesc asigurări de sănătate, studiul propune asigurarea obligatorie universală după modelul german, francez sau olandez, acest CASS minimal de 2460 să devină obligatoriu pentru cei care nu au venituri.”

Sănătatea primește puțini bani pentru prevenție

În 2025, în România, sănătatea a primit 6,68% din PIB, mult sub media europeană de 10%.

Larisa Mezinu, vicepreședinte CNAS: „Introducerea influențelor salariale în finanțarea spitalelor este un lucru musai de făcut pentru a finanța servicii și nu salarii din fondul contribuabililor.”

Fady Chreih, CEO Regina Maria: „Abonamentele medicale care sunt de 30 de ani pe piață acoperă câteva milioane de români, iar asigurările private încep să crească ponderea în România, deci vorbim de două surse de finanțare alternativă a sistemului de sănătate care funcționează și își arată beneficiile.”

Studiul a fost realizat de Academia de Studii Economice împreună cu Rețeaua privată Regina Maria.

Radu Comșa, expert economia sănătății: „Avem niște provocări serioase înainte, ele sunt legate de în primul rând de a stabiliza veniturile fondului de asigurări de sănătate și de a reuși să alocăm mai bine resursele pe care le avem.”