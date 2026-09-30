Noi reglementări rezervă dreptul de a recruta străini câtorva firme autorizate și companiilor cu peste 500 de angajați, care depun garanții financiare statului român. În prezent, peste o sută de mii de asiatici și africani lucrează în România - majoritatea, în construcții și în industria ospitalității.

Asiaticii din România aleg, pentru momentele de relaxare, distracții care nu costă bani. Suma pe care o pot trimite lunar în țara de origine, dar și naționalitatea dictează stabilitatea lor la locul de muncă. De pildă, nepalezii și srilankezii sunt cei mai fideli angajatorilor. În schimb, muncitorii din Bangladesh au o rată de încălcare a contractelor de până la 70%, în unele domenii, spun reprezentanții companiilor de recrutare.

Angajator: „România e în Europa, dar nu e moneda euro. Nu le ajunge salariul și pentru familie. De aceea, pentru un viitor mai bun, pleacă în altă țară și muncesc din greu.”

Prin platforma „Work in Romania”, guvernul speră să asigure trasabilitatea fiecărui muncitor din Asia și Africa și să protejeze interesele firmelor românești. Aceasta reunește toate instituțiile responsabile de recrutarea de personal din afara Uniunii Europene, acordarea vizelor și a permiselor de ședere.

Victor Gorea, manager general al unei companii de recrutare: „Un angajator trebuie să se autorizeze pe acest portal, iar de recrutare se pot ocupa doar companiile înregistrate în respectivul portal. Trebuie să plătească către stat o garanție de 75.000 de euro. În cazul în care angajatul încalcă legislațiile românești, în special dacă fuge în afara țării, se plasează o penalitate de către compania de forță de muncă.”

Corespondent PROTV: „Atunci când muncitorii pleacă subit, înainte de încheierea contractelor, restaurantele rămân cu posturi neocupate, costuri deja suportate pentru selecție, sosirea în țară și o investiție fără folos, de timp și de resurse, în training. Iar în unele cazuri, localurile sunt nevoite să își restrângă temporar activitatea sau să își amâne planurile de dezvoltare, pentru că deseori nu pleacă un individ, ci un grup întreg. Pentru fiecare persoană, firma de recrutare plătește statului o amendă de 2.000 de euro.”

Valeriu Nicolae, furnizor: „Pur și simplu, e seriozitatea fiecăruia. Peste 80% sunt veniți de ani de zile și în continuare la locurile de muncă pentru care au semnat contracte.”

Ospătarii primesc în România salariul minim pe economie, iar bucătarii, 4-5.000 de lei. Toți muncitorii străini au bonuri de masă și cazarea asigurată.