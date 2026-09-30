Au lovit însă cu mașina două autospeciale de poliție și au rănit un agent, izbindu-l cu o portieră deschisă.

Cu fețele acoperite și mănuși, ca să nu fie identificați, cei trei indivizi au pus la cale mai multe spargeri la automate de tip SelfPay din sectoarele 2 și 3 ale Capitalei. Camerele de supraveghere ale unui magazin i-au surprins în toiul nopții, echipați cu șurubelnițe, un levier și alte unelte pe care le-au folosit pentru a scoate banii.

Corespondent PROTV: „Astfel de aparate, pe care le ținteau suspecții, erau amplasate în exteriorul magazinelor de cartier. Văzând că nu sunt prinși după prima încercare, aceștia ar fi continuat, timp de o săptămână, să forțeze caseta cu bani și de la alte trei aparate. Potrivit anchetatorilor, suma totală furată depășește 30.000 de lei.”

Dintr-un singur automat, suspecții ar fi reușit să ia 14.000 de lei.

Mirela, angajat firmă: „Erau 3 persoane, au ridicat banii, au spart mai întâi ăla și au fugit. Era 3 dimineața, nu au stat mai mult de 15 minute. Eera acolo, lângă perete.”

Hoții au fost identificați abia după a patra spargere. După o urmărire în trafic, mașina în care se aflau a fost înconjurată de 4 autospeciale ale poliției, pe o stradă din sectorul 3. În încercarea de a-i imobiliza, un polițist a fost rănit de unul dintre suspecți.

Anca Iulia Tănase, purtător de cuvânt Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3: „Polițiștii i-au blocat în trafic la un semafor. Șoferul a lovit două mașini ale poliției, apoi, deși a fost somat de mai multe ori, a dat cu spatele cu portiera deschisă, a agățat un ofițer care a căzut și a fost târât pe asfalt aproximativ un metru.”

În final, suspecții de 19, 21 și 29 de ani au fost reținuți și au ajuns în arest. Sunt cercetați pentru furt calificat în formă continuată, ultraj și distrugere.