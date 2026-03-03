Abia după ce agresorul a fugit cu 300 de lei, victimele au sunat speriate, la 112. Atenţie, urmează detalii care vă pot afecta emoţional!

O femeie de 54 de ani și mama ei de 77, ambele din localitatea Dobrânceni, au tras spaima vieții lor. Peste noapte, un bărbat a forțat uşa casei și a intrat peste ele. Le-a ameninat cu un „cuţit de la o unghieră” să îi dea tot ce au.

Delia Nenișcu, purtător de cuvânt IPJ Botoșani: „În urma amenințărilor, victimele au înmânat acestuia banii pe care îi aveau asupra lor. În scurt timp de la sesizare, polițiștii l-au identificat în apropierea locuinței victimelor, având asupra să bunurile sustrase.”

Potrivit autorităţilor, tâlharul este vecin cu cele două victime.

Dorel Bunduc, primar comună Dobrânceni: „Aseară, la o bătrână, care stătea, locuiește împreună cu fiica ei, a intrat tot un cetățean al comunei, cu o cagulă pe cap, le-a amenințat, le-a cerut bani. Pentru cetățenii comunei, o să îi avertizez din poarta în poarta o să trimit pe cineva, să îi avertizeze, să aibă grijă, pe viitor, să închidă ușile, să se asigure, în special noaptea, că, din păcate, sunt din ce în ce mai multe cazuri de violenţă.”

Individul și-a petrecut noaptea în arestul Poliţiei Botoşani, iar marți după-amiază va fi dus în faţa instanței cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile, pentru infracțiunea de tâlhărie calificată. Dacă va fi găsit vinovat, riscă cel puţin trei ani de închisoare. Individul nu este recidivist.