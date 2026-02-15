Potrivit acestora, autorii, care nu au fost identificaţi, ar fi pătruns în mai multe cripte şi ar fi furat mai multe bunuri.

"Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre 8 morminte din 6 cripte, care ar fi fost distruse şi din interiorul cărora ar fi fost sustrase mai multe bunuri", au precizat oficialii IPJ Constanţa.

Poliţia municipiului Medgidia, care instrumentează cazul, a întocmit un dosar penal pentru profanare de morminte, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul şi identificarea tuturor persoanelor implicate.