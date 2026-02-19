O femeie în vârstă de 75 de ani, din comuna bistriţeană Chiochiş, a rămas fără 1.800 de lei după ce doi bărbaţi din judeţul Suceava au mers la uşa acesteia, pretinzând că vând pături şi că vor să îi ofere una în schimbul unor cupoane de călătorie cu trenul.

Potrivit Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, suspecţii au fost identificaţi la două săptămâni de la comiterea faptei, iar prejudiciul a fost recuperat şi restituit victimei.

„La data de 18 februarie a.c., poliţiştii de la Postul de Poliţie Comunală Chiochiş au identificat cu ajutorul poliţiştilor criminalişti doi bărbaţi de 28, respectiv 30 de ani din Dolhasca, judeţul Suceava, cercetaţi pentru comiterea unui furt. Prejudiciul, în valoare de 1.800 de lei, a fost recuperat şi restituit păgubitei, o femeie de 75 de ani din Ţentea - comuna Chiochiş. În fapt, la data de 3 februarie a.c., femeia a sesizat prin SNUAU 112 faptul că i-a fost sustrasă dintr-un portofel, aflat în locuinţa sa, suma de bani. În urma investigaţiilor efectuate, poliţiştii au stabilit faptul că cei doi, sub pretextul că vând pături şi vor să îi ofere una în schimbul unor cupoane de călătorie cu trenul, ar fi observat unde păstrează femeia banii şi i-ar fi sustras 1.800 de lei”, a transmis IPJ, joi.