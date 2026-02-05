Hoți deghizați în Robin Hood au jefuit un magazin din Montreal, oferind mâncare gratuit în semn de protest față de scumpiri

Hoti robin hood
CNN

Hoți costumați în Robin Hood au jefuit marți seară un magazin alimentar din Montreal și au distribuit bunurile furate, ca protest față de creșterea prețurilor la alimente.

Aura Trif

O organizație de activiști care se autointitulează „Robins des Ruelles” (Robin Hood din Aleile Orașului) a declarat că aproximativ 60 de persoane, unele purtând pălării cu pene în stil Robin Hood, au intrat într-un magazin de produse naturiste Rachelle Béry, au luat alimente fără a plăti și le-au redistribuit către „numeroase frigidere comunitare din oraș”, într-un act pe care l-au descris drept „politic”, împotriva inflației alimentare, relatează CNN.

Același grup s-a deghizat și în Moș Crăciun

Furtul urmează unui incident similar petrecut în decembrie, când membri ai aceluiași grup au năvălit într-un magazin alimentar din Montreal îmbrăcați în Moș Crăciun și spiriduși, furând alimente și lăsând o parte dintre ele ambalate ca daruri sub un brad de Crăciun din apropiere.

Costul vieții reprezintă un subiect major în Canada, unde inflația alimentară a crescut cu 4,7% între noiembrie 2024 și 2025 – mai mult decât dublul ratei inflației generale, potrivit CBC, partenerul de difuzare al CNN în Canada. „În fiecare zi muncim fără încetare, doar pentru a putea cumpăra mâncare din aceste supermarketuri orientate exclusiv spre profit”, se arată într-o declarație a Robins des Ruelles, citându-l pe un membru al grupului, Francis. „Când nici două locuri de muncă nu sunt suficiente pentru a mânca, a avea un acoperiș deasupra capului și a-ți îngriji familia, orice mijloc devine legitim.”

Un videoclip editat, publicat pe Instagram de organizația activistă Les Soulèvements du Fleuve, arată raidul asupra magazinului Rachelle Béry, intercalat cu genericul filmului din 1938 „Aventurile lui Robin Hood”.

În videoclip, persoane purtând măști se plimbă printre rafturi, luând alimente, medicamente, săpun și alte produse. Alții folosesc spray cu vopsea pentru a bloca camerele de supraveghere din interiorul și exteriorul magazinului. La finalul videoclipului, o persoană scrie pe un perete de cărămidă mesajul „F**k Les Profits”.

CNN a contactat compania-mamă a Rachelle Béry, Sobeys, pentru un punct de vedere.

Ofițerul de relații cu presa al Poliției din Montreal, Jean-Pierre Brabant, a declarat pentru CNN că poliția a deschis miercuri o anchetă privind furtul și actele de vandalism. Nimeni nu a fost rănit în timpul incidentului, a spus Brabant, iar până în prezent nu a fost efectuată nicio arestare. „În ceea ce privește suma de bani sau valoarea bunurilor furate, nu avem o cifră exactă”, a precizat Brabant. El a estimat valoarea bunurilor la „mii de dolari”, aceeași estimare aproximativă publicată de Robins des Ruelles miercuri. A adăugat că poliția nu a recuperat încă niciunul dintre obiectele furate.

În ceea ce privește furtul cu tematică de Crăciun din decembrie, Brabant a declarat că acesta este „încă în curs de investigare”, însă nu au fost făcute arestări.

Sursa: CNN

Stiri externe
Stiri Diverse
Stiri externe
Stiri Economice
Stiri Economice
Știri Actuale
