Hoți deghizați în Robin Hood au jefuit un magazin din Montreal, oferind mâncare gratuit în semn de protest față de scumpiri

O organizație de activiști care se autointitulează „Robins des Ruelles” (Robin Hood din Aleile Orașului) a declarat că aproximativ 60 de persoane, unele purtând pălării cu pene în stil Robin Hood, au intrat într-un magazin de produse naturiste Rachelle Béry, au luat alimente fără a plăti și le-au redistribuit către „numeroase frigidere comunitare din oraș”, într-un act pe care l-au descris drept „politic”, împotriva inflației alimentare, relatează CNN.

Același grup s-a deghizat și în Moș Crăciun

Furtul urmează unui incident similar petrecut în decembrie, când membri ai aceluiași grup au năvălit într-un magazin alimentar din Montreal îmbrăcați în Moș Crăciun și spiriduși, furând alimente și lăsând o parte dintre ele ambalate ca daruri sub un brad de Crăciun din apropiere.

Costul vieții reprezintă un subiect major în Canada, unde inflația alimentară a crescut cu 4,7% între noiembrie 2024 și 2025 – mai mult decât dublul ratei inflației generale, potrivit CBC, partenerul de difuzare al CNN în Canada. „În fiecare zi muncim fără încetare, doar pentru a putea cumpăra mâncare din aceste supermarketuri orientate exclusiv spre profit”, se arată într-o declarație a Robins des Ruelles, citându-l pe un membru al grupului, Francis. „Când nici două locuri de muncă nu sunt suficiente pentru a mânca, a avea un acoperiș deasupra capului și a-ți îngriji familia, orice mijloc devine legitim.”

Un videoclip editat, publicat pe Instagram de organizația activistă Les Soulèvements du Fleuve, arată raidul asupra magazinului Rachelle Béry, intercalat cu genericul filmului din 1938 „Aventurile lui Robin Hood”.