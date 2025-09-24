J.P. Morgan și mari bănci din România finanțează cu 620 milioane euro proiectele strategice ale Nuclearelectrica

Stiri actuale
24-09-2025 | 16:23
cernavoda

Nuclearelectrica şi sindicatul bancar constituit şi condus de J.P. Morgan SE au semnat miercuri două acorduri de finanţare, în valoare totală de 620 milioane de euro.

autor
Vlad Dobrea

Unul pentru proiectul de retehnologizare a Unităţii 1 a CNE Cernavodă şi celălalt pentru proiectul Unităţilor 3 şi 4.

Încasările din împrumutul în valoare de 540 de milioane de euro vor fi utilizate pentru finanţarea fazei preliminare a retehnologizării Unităţii 1 a Centralei Nucleare Cernavodă. Retehnologizarea se află, în prezent, în a doua etapă de execuţie, care include activităţile necesare pentru pregătirea implementării proiectului, cum ar fi: planificarea activităţilor; încheierea contractelor de inginerie, proiectare, achiziţie şi construcţie; achiziţia de echipamente cu ciclu lung de fabricaţie; elaborarea planului de execuţie şi construirea infrastructurii; obţinerea autorizaţiilor necesare; asigurarea surselor de finanţare, conform unui comunicat oficial al companiei.

Recent, Nuclearelectrica a început lucrările de construcţii civile pentru proiectul de retehnologizare a Unităţii 1 a centralei nucleare de la Cernavodă.

Încasările din împrumutul în valoare de 80 de milioane de euro vor fi utilizate pentru finanţarea fazei LNTP (Limited Notice to Proceed) a proiectului privind Unităţile 3 şi 4 ale centralei nucleare. Această finanţare va fi contractată de Energonuclear S.A., societatea de proiect pentru dezvoltarea Proiectului Unităţilor 3 şi 4, în calitate de împrumutat, şi va fi susţinută de o garanţie de acţionar din partea Nuclearelectrica.

Citește și
Calin Georgescu
Un susținător al lui Călin Georgescu a fost ridicat de jandarmi după ce a afișat un steag cu însemne legionare la IPJ Ilfov

Proiectul privind Unităţile 3 şi 4 se află, de asemenea, în cea de-a doua etapă de execuţie, lucrările preliminare (Limited Notice to Proceed - LNTP) urmărind următoarele obiective principale: dezvoltarea ingineriei necesare pentru definirea proiectului; structurarea şi contractarea finanţării (prin elaborarea unor estimări ale costurilor şi a unor calendare de implementare cu un grad ridicat de certitudine); obţinerea punctului de vedere favorabil al Comisiei Europene ca urmare a Avizului de proiect, în conformitate cu articolul 43 din Tratatul EURATOM şi obţinerea unei decizii pozitive în conformitate cu dispoziţiile europene relevante privind ajutoarele de stat; adoptarea Deciziei finale de investiţie pentru avansarea la etapa III (Construcţie).

"Cele două acorduri de finanţare semnate astăzi cu sindicatul bancar constituit şi condus de J.P. Morgan SE fac parte din strategia de finanţare şi vizează avansarea, conform calendarului, a două dintre proiectele strategice ale Nuclearelectrica: Retehnologizarea Unităţii 1 şi Proiectul Unităţilor 3 şi 4. Obiectivul nostru este să livrăm energie sigură şi disponibilă, conform planificării, fără întârzieri, fără depăşiri de costuri. Acest parteneriat este o recunoaştere a solidităţii ambelor proiecte şi o reconfirmare a rolului complex pe care energia nucleară urmează să îl joace pe termen lung, pe care eu îl numesc încredere, şi mulţumesc J.P. Morgan SE şi instituţiilor bancare pentru profesionalismul şi parteneriatul lor", a declarat Cosmin Ghiţă, director general, Nuclearelectrica

Sindicatul este format din următoarele bănci: Banca Comercială Română SA, Banca Transilvania S.A., BRD Groupe Societe Generale SA, CEC Bank S.A., Citibank Europe PLC, Dublin, Sucursala România, ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucureşti, UniCredit Bank SA şi J.P. Morgan SE cu sediul în Germania pentru finanţarea Proiectului de retehnologizare a Unităţii 1 şi Banca Transilvania S.A., BRD Groupe Societe Generale SA, CEC Bank S.A., ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucureşti, UniCredit Bank SA şi J.P. Morgan SE cu sediul în Germania pentru finanţarea Proiectului Unităţilor 3 şi 4.

Ambele proiecte vor contribui la asigurarea securităţii energetice a României, a disponibilităţii energetice, a energiei curate şi a dezvoltării socio-economice semnificative, inclusiv a lanţului de aprovizionare, susţine Nuclearelectrica.

"Prin creşterea capacităţii nucleare cu încă două unităţi CANDU (cu o capacitate instalată de 700 MW fiecare) şi prelungirea duratei de viaţă a Unităţii 1 CNE Cernavodă cu încă 30 de ani, 66% din energia fără emisii de CO2 a României va proveni din energie nucleară, oferind, de asemenea, mii de locuri de muncă", se arată în comunicat.

Sursa: Agerpres

Etichete: centrala nucleara, finantare, cernavoda, nuclearelectrica,

Dată publicare: 24-09-2025 16:08

Articol recomandat de sport.ro
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Citește și...
Un susținător al lui Călin Georgescu a fost ridicat de jandarmi după ce a afișat un steag cu însemne legionare la IPJ Ilfov
Stiri actuale
Un susținător al lui Călin Georgescu a fost ridicat de jandarmi după ce a afișat un steag cu însemne legionare la IPJ Ilfov

Un steag cu însemne ale Mişcării Legionare a fost identificat de jandarmi, miercuri, printre susţinătorii lui Călin Georgescu la sediul IPJ Ilfov, unde fostul candidat la prezidenţiale trebuie să se prezinte pentru controlul judiciar.

Trei bărbați din Arad au efectuat zeci de tranzacții ilegale de 400.000 de lei, folosind carduri furate
Stiri actuale
Trei bărbați din Arad au efectuat zeci de tranzacții ilegale de 400.000 de lei, folosind carduri furate

Trei bărbaţi din Arad au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi sunt cercetaţi în legătură cu 48 de tranzacţii financiare frauduloase făcute la începutul anului, cu un prejudiciu de aproximativ 400.000 de lei.

Proiect: Preț maxim de 3 lei pentru apa la 500 ml vândută în aeroporturi sau gări. Amenzi uriașe pentru încălcarea legii
Stiri actuale
Proiect: Preț maxim de 3 lei pentru apa la 500 ml vândută în aeroporturi sau gări. Amenzi uriașe pentru încălcarea legii

Apa la 500 ml vândută în aeroporturi sau gări va avea un preț maxim de 3 lei, cu toate taxele incluse, potrivit unui proiect de lege. Amenzile pentru încălcarea prevederilor pot ajunge și la 25.000 de lei.

Recomandări
Ilie Bolojan: Am convenit un deficit de 8,4%. Mă gândesc cum să ieșim la liman, nu să demisionez. Nu intrăm în recesiune
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Am convenit un deficit de 8,4%. Mă gândesc cum să ieșim la liman, nu să demisionez. Nu intrăm în recesiune

Premierul Ilie Bolojan face, miercuri, o conferinţă de presă, temele anunţate fiind rezultatul întâlnirilor avute în cadrul vizitei la Bruxelles, rectificarea bugetară şi alte proiecte ale Guvernului.

Surse Agerpres: Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai. A fugit din România la începutul acestui an
Stiri Justitie
Surse Agerpres: Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai. A fugit din România la începutul acestui an

Mercenarul Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai, după ce a fost dat în urmărire internaţională de autorităţile române pentru că a fugit din ţară, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

BBC: Care au fost principalele idei ale discursului lui Donald Trump la ONU. De la
Stiri externe
BBC: Care au fost principalele idei ale discursului lui Donald Trump la ONU. De la "Epoca de Aur a SUA" la "Moartea Europei"

Discursul lui Donald Trump în fața Națiunilor Unite a fost una dintre cele mai clare expuneri ale modului în care vede lumea, ideologia sa în forma sa cea mai brută, scrie BBC. Acum șase ani, publicul lui Trump de la ONU a râs, anul acesta a tăcut...

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Septembrie 2025

48:13

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28