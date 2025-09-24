J.P. Morgan și mari bănci din România finanțează cu 620 milioane euro proiectele strategice ale Nuclearelectrica

Nuclearelectrica şi sindicatul bancar constituit şi condus de J.P. Morgan SE au semnat miercuri două acorduri de finanţare, în valoare totală de 620 milioane de euro.

Unul pentru proiectul de retehnologizare a Unităţii 1 a CNE Cernavodă şi celălalt pentru proiectul Unităţilor 3 şi 4.

Încasările din împrumutul în valoare de 540 de milioane de euro vor fi utilizate pentru finanţarea fazei preliminare a retehnologizării Unităţii 1 a Centralei Nucleare Cernavodă. Retehnologizarea se află, în prezent, în a doua etapă de execuţie, care include activităţile necesare pentru pregătirea implementării proiectului, cum ar fi: planificarea activităţilor; încheierea contractelor de inginerie, proiectare, achiziţie şi construcţie; achiziţia de echipamente cu ciclu lung de fabricaţie; elaborarea planului de execuţie şi construirea infrastructurii; obţinerea autorizaţiilor necesare; asigurarea surselor de finanţare, conform unui comunicat oficial al companiei.

Recent, Nuclearelectrica a început lucrările de construcţii civile pentru proiectul de retehnologizare a Unităţii 1 a centralei nucleare de la Cernavodă.

Încasările din împrumutul în valoare de 80 de milioane de euro vor fi utilizate pentru finanţarea fazei LNTP (Limited Notice to Proceed) a proiectului privind Unităţile 3 şi 4 ale centralei nucleare. Această finanţare va fi contractată de Energonuclear S.A., societatea de proiect pentru dezvoltarea Proiectului Unităţilor 3 şi 4, în calitate de împrumutat, şi va fi susţinută de o garanţie de acţionar din partea Nuclearelectrica.

Proiectul privind Unităţile 3 şi 4 se află, de asemenea, în cea de-a doua etapă de execuţie, lucrările preliminare (Limited Notice to Proceed - LNTP) urmărind următoarele obiective principale: dezvoltarea ingineriei necesare pentru definirea proiectului; structurarea şi contractarea finanţării (prin elaborarea unor estimări ale costurilor şi a unor calendare de implementare cu un grad ridicat de certitudine); obţinerea punctului de vedere favorabil al Comisiei Europene ca urmare a Avizului de proiect, în conformitate cu articolul 43 din Tratatul EURATOM şi obţinerea unei decizii pozitive în conformitate cu dispoziţiile europene relevante privind ajutoarele de stat; adoptarea Deciziei finale de investiţie pentru avansarea la etapa III (Construcţie).

"Cele două acorduri de finanţare semnate astăzi cu sindicatul bancar constituit şi condus de J.P. Morgan SE fac parte din strategia de finanţare şi vizează avansarea, conform calendarului, a două dintre proiectele strategice ale Nuclearelectrica: Retehnologizarea Unităţii 1 şi Proiectul Unităţilor 3 şi 4. Obiectivul nostru este să livrăm energie sigură şi disponibilă, conform planificării, fără întârzieri, fără depăşiri de costuri. Acest parteneriat este o recunoaştere a solidităţii ambelor proiecte şi o reconfirmare a rolului complex pe care energia nucleară urmează să îl joace pe termen lung, pe care eu îl numesc încredere, şi mulţumesc J.P. Morgan SE şi instituţiilor bancare pentru profesionalismul şi parteneriatul lor", a declarat Cosmin Ghiţă, director general, Nuclearelectrica

Sindicatul este format din următoarele bănci: Banca Comercială Română SA, Banca Transilvania S.A., BRD Groupe Societe Generale SA, CEC Bank S.A., Citibank Europe PLC, Dublin, Sucursala România, ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucureşti, UniCredit Bank SA şi J.P. Morgan SE cu sediul în Germania pentru finanţarea Proiectului de retehnologizare a Unităţii 1 şi Banca Transilvania S.A., BRD Groupe Societe Generale SA, CEC Bank S.A., ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucureşti, UniCredit Bank SA şi J.P. Morgan SE cu sediul în Germania pentru finanţarea Proiectului Unităţilor 3 şi 4.

Ambele proiecte vor contribui la asigurarea securităţii energetice a României, a disponibilităţii energetice, a energiei curate şi a dezvoltării socio-economice semnificative, inclusiv a lanţului de aprovizionare, susţine Nuclearelectrica.

"Prin creşterea capacităţii nucleare cu încă două unităţi CANDU (cu o capacitate instalată de 700 MW fiecare) şi prelungirea duratei de viaţă a Unităţii 1 CNE Cernavodă cu încă 30 de ani, 66% din energia fără emisii de CO2 a României va proveni din energie nucleară, oferind, de asemenea, mii de locuri de muncă", se arată în comunicat.

