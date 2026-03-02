Potrivit unor surse din Poliţie, tânăra avea un cont pe Tinder, unde lua legătura cu bărbaţi care veneau la ea acasă pentru raporturi sexuale contra cost, moment în care apărea iubitul ei şi, sub ameninţare cu un cuţit şi cu un pistol de jucărie, îi deposeda de bani.

Fata a declarat poliţiştilor că iubitul o constrângea să facă aceste lucruri, iar cercetările sunt în desfăşurare pe acest aspect, au indicat sursele citate.

Un bărbat de 24 de ani, bătut și amenințat cu cuțitul

"Pe 27 februarie, Secţia 17 Poliţie a fost sesizată, în jurul orei 00:30, prin apel 112, cu privire la faptul că, în timp ce se afla la o adresă din Sectorul 5, o persoană ar fi agresată fizic şi ameninţată de către un bărbat. Echipajul de poliţie care s-a deplasat la faţa locului a identificat persoana vătămată, un bărbat în vârstă de 24 de ani care prezenta urme vizibile de violenţă la nivelul capului. Un echipaj de prim ajutor i-a acordat acestuia primele îngrijiri medicale, ulterior fiind transportat la un spital", a informat luni Biroul de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

În aceeaşi zi, poliţişti de la Secţia 17 au reţinut un tânăr în vârstă de 18 ani bănuit de comiterea faptei.

"Din cercetările şi investigaţiile efectuate, s-a stabilit că, la data de 26 februarie, în jurul orei 23:30, în timp ce se afla în imobilul din sectorul menţionat, unde s-ar fi deplasat pentru a întreţine relaţii sexuale cu o femeie, un bărbat care se afla în locuinţă l-ar fi ameninţat cu un obiect tăietor-înţepător şi l-ar fi lovit cu o armă albă împrejurare în care l-ar fi deposedat de 1.000 de lei şi 200 de dolari", a precizat sursa citată.

La scurt au fost depistate cele două persoane implicate în eveniment, tânărul de 18 ani şi o femeie de 20 de ani, care ar fi chemat victima la adresă.

Jafuri și amenințări cu un pistol de jucărie

În urma extinderii cercetărilor, s-a mai stabilit că tânărul de 18 ani tot pe 27 februarie, în jurul orei 19:00, ar fi ameninţat un alt bărbat, apoi l-ar fi deposedat de 500 de lei, în timp ce se aflau la domiciliul femeii, victima fiind chemată în vederea întreţinerii de raporturi sexuale.

Totodată, în seara zilei de 21 februarie, când femeia s-a întâlnit într-un parc cu un bărbat în urma unor discuţii pe o reţea de socializare, tânărul de 18 ani, având faţa acoperită, l-ar fi agresat fizic şi l-ar fi ameninţat şi pe acesta, cu un obiect tăietor-înţepător şi cu un pistol, apoi l-ar fi deposedat de 600 de lei.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 17 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie calificată.