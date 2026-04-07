Reacția lui Donald Trump la întrebarea despre sănătatea sa mintală, după amenințările șocante la adresa Iranului | VIDEO

”Marți va fi Ziua Centralelor Electrice și Ziua Podurilor, toate la un loc, în Iran. Nu va fi nimic asemănător!!! Deschideți Strâmtoarea afurisită, nebuni ce sunteți, sau veți trăi în Iad – DOAR UITAȚI-VĂ! Slavă lui Allah. Președintele Donald J. Trump”.

Într-o postare de dimineață devreme pe Truth Social, în Duminica Paștelui, Trump a scris o cerere plină de injurii adresată Iranului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz, amenințând că va ataca podurile și centralele electrice din Iran dacă strâmtoarea rămâne închisă:

Președintele Donald Trump a ignorat luni întrebarea unui reporter despre sănătatea sa mintală, când a fost întrebat despre o postare controversată pe rețelele de socializare pe care a scris-o despre Iran, scrie Yahoo!News .

Numeroși experți juridici internaționali au criticat postarea lui Trump pentru că amenință că va ataca infrastructura civilă, ceea ce ar fi o crimă de război, iar postarea a fost criticată de comentatori din întreg spectrul politic.

În timpul unei conferințe de presă de luni după-amiază, un reporter l-a întrebat pe președinte despre postarea sa:

”REPORTER: I-ați numit pe — ieri în Truth Social — i-ați numit pe iranieni „nebuni ticăloși” —

TRUMP: Adevărat.

REPORTER: Care este răspunsul dumneavoastră la criticii care spun că este —

TRUMP: Nu-mi pasă de critici.

REPORTER: Care este răspunsul dumneavoastră la criticii care spun că ar trebui examinată sănătatea dumneavoastră mintală, pe măsură ce acest război continuă?

TRUMP: Nu am auzit asta, dar dacă acesta este cazul, va trebui să aveți mai mulți oameni ca mine, pentru că țara noastră a fost păcălită în comerț, în milioane — în orice, timp de mulți ani, până când am apărut eu. Deci, dacă acesta este cazul, va trebui să aveți mai mulți oameni”.

Trump: Întreaga civilizație a Iranului va pieri în această noapte

Președintele SUA a reluat și marți amenințările șocante la adresa Iranului. Într-o nouă postare pe rețeaua sa, Social Truth, Trump a avertizat că ”întreaga civilizație” a Iranului ”va pieri în această noapte”.

„Întreaga civilizație va pieri în această noapte, fără să mai poată fi readusă la viață vreodată. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil că se va întâmpla. Cu toate acestea, acum că avem o schimbare completă și totală de regim, în care predomină minți diferite, mai inteligente și mai puțin radicalizate, poate că se va întâmpla ceva revoluționar și minunat, CINE ȘTIE”, a scris Trump, adăugând că această seară va fi „unul dintre cele mai importante momente din istoria lungă și complexă a lumii”.