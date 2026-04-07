Reacția lui Donald Trump la întrebarea despre sănătatea sa mintală, după amenințările șocante la adresa Iranului | VIDEO

Donald Trump a ignorat întrebarea despre sănătatea sa mintală, în contextul amenințărilor șocante adresate Iranului, spunând în schimb că SUA au nevoie de mai mulți oameni ca el. 

Cristian Anton

Președintele Donald Trump a ignorat luni întrebarea unui reporter despre sănătatea sa mintală, când a fost întrebat despre o postare controversată pe rețelele de socializare pe care a scris-o despre Iran, scrie Yahoo!News.

Într-o postare de dimineață devreme pe Truth Social, în Duminica Paștelui, Trump a scris o cerere plină de injurii adresată Iranului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz, amenințând că va ataca podurile și centralele electrice din Iran dacă strâmtoarea rămâne închisă:

Marți va fi Ziua Centralelor Electrice și Ziua Podurilor, toate la un loc, în Iran. Nu va fi nimic asemănător!!! Deschideți Strâmtoarea afurisită, nebuni ce sunteți, sau veți trăi în Iad – DOAR UITAȚI-VĂ! Slavă lui Allah. Președintele Donald J. Trump”.

Numeroși experți juridici internaționali au criticat postarea lui Trump pentru că amenință că va ataca infrastructura civilă, ceea ce ar fi o crimă de război, iar postarea a fost criticată de comentatori din întreg spectrul politic.

În timpul unei conferințe de presă de luni după-amiază, un reporter l-a întrebat pe președinte despre postarea sa:

”REPORTER: I-ați numit pe — ieri în Truth Social — i-ați numit pe iranieni „nebuni ticăloși” —

TRUMP: Adevărat.

REPORTER: Care este răspunsul dumneavoastră la criticii care spun că este —

TRUMP: Nu-mi pasă de critici.

REPORTER: Care este răspunsul dumneavoastră la criticii care spun că ar trebui examinată sănătatea dumneavoastră mintală, pe măsură ce acest război continuă?

TRUMP: Nu am auzit asta, dar dacă acesta este cazul, va trebui să aveți mai mulți oameni ca mine, pentru că țara noastră a fost păcălită în comerț, în milioane — în orice, timp de mulți ani, până când am apărut eu. Deci, dacă acesta este cazul, va trebui să aveți mai mulți oameni”.

Trump: Întreaga civilizație a Iranului va pieri în această noapte

Președintele SUA a reluat și marți amenințările șocante la adresa Iranului. Într-o nouă postare pe rețeaua sa, Social Truth, Trump a avertizat că ”întreaga civilizație” a Iranului ”va pieri în această noapte”.

Întreaga civilizație va pieri în această noapte, fără să mai poată fi readusă la viață vreodată. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil că se va întâmpla. Cu toate acestea, acum că avem o schimbare completă și totală de regim, în care predomină minți diferite, mai inteligente și mai puțin radicalizate, poate că se va întâmpla ceva revoluționar și minunat, CINE ȘTIE”, a scris Trump, adăugând că această seară va fi „unul dintre cele mai importante momente din istoria lungă și complexă a lumii”.

Trump îi jignește pe iranieni în timp ce anunță noi lovituri. Teheranul râde de el: ”E ridiculizat în toată lumea”. Ce a spus

donald trump, amenintare, iran, sanatate mintala

Trump amenință Iranul: „Întreaga civilizație va muri în această noapte". Când expiră ultimatumul impus Teheranului

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat marți Iranul că „întreaga civilizație va pieri" dacă nu va prevala un regim „mai puțin radicalizat" la Teheran și nu se va ajunge la un acord cu Washingtonul.
Parcul „Donald Trump" din București. Unde va fi amenajat și ce sărbătorește

Un nou parc va fi amenajat în București și se va numi „Donald Trump", după președintele SUA, pentru a marca 250 de ani de la Declarația de Independență și consolidarea relațiilor dintre comunitățile română și americană.
Donald Trump, încă un atac dur la adresa NATO și nu a uitat de Groenlanda. Reacția controversată a liderului SUA

Preşedintele american Donald Trump a criticat din nou luni NATO, care nu a venit în ajutorul SUA în războiul cu Iranul şi a reaprins disputa despre Groenlanda înaintea vizitei secretarului general al NATO, Mark Rutte, la Washington, săptămâna aceasta.

BNR: Rata anuală a inflației va crește în martie-iunie mai mult decât era estimat. Dobânda de politică monetară, menținută

Rata anuală a inflației va crește în martie-iunie mai mult decât era estimat, din cauza războiului din Iran, a anunțat marți Banca Națională. Totodată, Consiliul de Administrație al BNR a decis menținerea dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an. 

