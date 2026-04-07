Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

În filmare se vede cum femeia iese în stradă și ajunge direct în fața mașinii. Într-o fracțiune de secundă, încearcă să se ferească, însă TIR-ul trece peste ea. Șoferul a oprit, iar medicii veniți cu ambulanța reușesc să scoată victima de sub roți.

Femeia a supraviețuit miraculos. A fost transportată la spitalul din Fălticeni, unde a intrat direct în sala de operație. Medicii au fost nevoiți să îi amputeze ambele picioare. Pacienta are și grave traumatisme la cap, spun medicii.

Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Șoferul TIR-ului nu consumase alcool, spun anchetatorii.