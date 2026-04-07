Revista Travel + Leisure a publicat un videoclip cu mărturii ale echipajului de cabină, care dezvăluie scene de neimaginat și sfaturi esențiale pentru pasageri, potrivit Express.

Joy, însoțitoare de bord cu șase ani de experiență, spune fără menajamente: „Cel mai dezgustător lucru pe care l-am văzut a fost cineva care și-a pus picioarele pe măsuța rabatabilă. De atunci, nu folosesc niciodată măsuța.”

Alți colegi confirmă: Amara, în domeniu de trei ani, recomandă să aveți șervețele umede la voi și să ștergeți măsuțele înainte de a le folosi: „Aveți încredere în mine, merită fiecare secundă.”

Luke, cu patru ani de zboruri la activ, a transformat protecția în rutină: „Mă duc la locul meu cu șervețele Clorox și șterg scaunul și măsuța de sus până jos. Nu știi niciodată cine a stat înainte.”

Și nu e doar opinia lor: un studiu din 2023 publicat în Journal of Nursing arată că măsuțele rabatabile conțin de peste 8 ori mai multe bacterii pe centimetru pătrat decât butoanele de la toaletele avionului.

Cercetătorii au descoperit că pe o măsuță se găsesc aproximativ 2.155 de unități formatoare de colonii bacteriene pe centimetru pătrat, față de 127 pe un capac de toaletă dintr-o locuință, conform National Science Foundation.