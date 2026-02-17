În vârstă de 66 de ani, Van Dyke era un surfer originar din Santa Cruz. El provenea dintr-o familie foarte cunoscută şi respectată. Părinţii săi, Gene şi Betty, au fost printre pionierii surfingului în nordul Californiei în anii 1950 şi 1960.

Supranumit „regele”, Kurt Van Dyke a participat în tinereţe la câteva competiţii locale în Santa Cruz.

Dar nu a mers mai departe, preferând să se dedice surfingului liber, în special în valuri mari.

Soţia sa a supravieţuit atacului

Foarte respectat de profesioniştii din domeniu, Van Dyke a părăsit California în anii 1980 pentru a se stabili în Costa Rica, ţară în care a devenit o „personalitate” garantă a „spiritului surfingului”.

Manager al unui hotel, el şi-a petrecut ultimele decenii explorând locurile din Costa Rica, cu mult înainte ca această ţară din America Centrală să devină o destinaţie la modă pentru surferi.

Tragedia s-a produs sâmbătă. Van Dyke a fost victima unui jaf la domiciliul său din Hone Creek, lângă Cahuita.

Doi indivizi înarmaţi au pătruns în apartamentul său.

Van Dyke a fost strangulat şi înjunghiat, în timp ce soţia sa, deşi agresată şi legată, a supravieţuit atacului.

Potrivit autorităţilor, suspecţii au fugit cu obiecte de valoare şi cu maşina sa.