Bărbații au fost prinși după o operațiune complexă a polițiștilor germani și români care au descins miercuri dimineață la casele celor bănuiți.

Cei patru bărbați din Bârlad au fost reținuți în urma anchetei coordonate de Parchetul Curții de Apel Iași. Indivizii sunt acuzaţi de tâlhărie calificată, lipsire de libertate şi acte de violență extremă.

Bărbaţii spărgeau case, intrau mascaţi peste oameni, îi legau de mâini, şi sub ameninţarea armelor albe le cereau să le spună unde sunt bunurile de valoare: seifuri, bani, dar şi codurile PIN de la carduri. În felul acesta au furat bani cash, bijuterii, telefoane, ceasuri de lux şi bunuri de mare valoare.

Jafurile armate au fost comise anul trecut, în complicitate cu alţi indivizi, în oraşele Stuttgart și Memmingen. Tribunalele din aceste oraşe ale Germaniei au emis patru mandate europene de arestare pe numele lor.

Potrivit procurorilor, vorbim de prejudicii de milioane de euro. În câteva ore, indivizii vor fi prezentați instanței din Iaşi cu propunere de arestare preventivă. În plus, ei vor fi extrădaţi în Germania pentru continuarea anchetei.

Pentru a-i captura pe autori, polițiștii germani au colaborat cu colegii lor români, la acțiunea de la Bârlad participând inclusiv luptători de la serviciul pentru acțiuni speciale și jandarmi.