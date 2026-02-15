Bărbatul, în vârstă de 33 de ani, din municipiul Calafat, judeţul Dolj, este acuzat de tâlhărie calificată.

"La nivelul biroului a fost constituită o echipă operativă, care a desfăşurat activităţi specifice de investigare, iar la data de 15 februarie 2026, în jurul orei 03:10, a fost depistat un bărbat de 33 de ani din Calafat, bănuit de comiterea faptei. Faţă de bărbat a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, fiind reţinut pentru 24 de ore şi introdus în arestul poliţiei, urmând a fi prezentat magistraţilor pentru dispunerea unei măsuri preventive", au precizat oficialii IPJ Timiş.

Anchetatorii au stabilit că acelaşi individ ar mai fi comis trei fapte de furt calificat şi tentativă la furt calificat din societăţi comerciale.