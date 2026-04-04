Execuțiile, confirmate de Curtea Supremă și relatate de Mizan Online, organ al puterii judiciare, vin la capătul unei săptămâni sângeroase: alți patru membri MEK au fost executați în aceeași perioadă, transmite Agerpres.

Cei doi au fost găsiți vinovați de „tentativă de rebeliune cu implicare în multiple acte teroriste" și „acte de sabotaj care vizau răsturnarea Republicii Islamice", potrivit sursei judiciare, care nu a precizat când au fost arestați.

MEK, grup care a sprijinit Revoluția Islamică din 1979 înainte de a se rupe de regim în anii '80, este desemnată organizație teroristă de Teheran. Iranul ocupă locul doi mondial la numărul de execuții, după China, potrivit Amnesty International.

Execuțiile se înscriu într-o escaladare a represiunii de la declanșarea războiului din Orientul Mijlociu pe 28 februarie. Joi, un bărbat condamnat pentru operațiuni în numele Israelului și SUA în timpul protestelor din decembrie-ianuarie a fost spânzurat. Grupul pentru drepturile omului Hengaw din Norvegia raportează cel puțin 160 de execuții în Iran în acest an.