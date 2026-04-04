Scrisoarea indică faptul că navele care se îndreaptă spre porturile iraniene, inclusiv cele aflate în prezent în Golful Oman, trebuie să se coordoneze cu autorităţile şi să respecte protocoalele stabilite pentru tranzitarea strâmtorii, a menţionat Tasnim.

Pe de altă parte, două dintre cele 15 nave cu proprietari turci şi care aşteaptă la intrarea în strâmtoarea Ormuz au primit până acum permisiunea de a o tranzita, a spus ministerul turc la transporturilor Abdülkadir Uraloglu pentru postul CNN Turk.

El a precizat că patru nave au optat pentru rămânerea pe loc. De asemenea, sunt în desfăşurare discuţii cu autorităţile abilitate pentru a se permite celorlalte nouă nave să tranziteze strâmtoarea.