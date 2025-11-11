Investitori din Arabia Saudită, interesați de sectorul agricol din România. Ministrul agriculturii anunță discuții avansate

Oamenii de afaceri din Arabia Saudită şi-au manifestat interesul pentru realizarea de investiţii în sectorul agricol şi zootehnic şi stabilirea de parteneriate cu companii din România, inclusiv înfiinţarea de abatoare certificate halal.

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, s-a întâlnit marţi, la sediul ministerului, cu o delegaţie a Consiliului Saudit de Afaceri, condusă de preşedinte Mohammed Salah Mutabagani, în prezenţa ambasadorului Regatului Arabiei Saudite la Bucureşti, Mohammed Abdulghani Khayat. Alături de ministru s-au aflat secretarul de stat Violeta Muşat, precum şi conducerea direcţiilor tehnice de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, precum şi ES Sebastian Mitrache, ambasadorul României în Arabia Saudită.

Întâlnirea a avut loc în contextul vizitei oficiale a Consiliului Saudit de Afaceri în România, desfăşurată în perioada 10 – 12 noiembrie 2025, care include întrevederi bilaterale la nivel guvernamental şi instituţional.

Discuțiile au vizat investițiile saudite în agricultură

Discuţiile s-au concentrat pe identificarea unor domenii de interes comun şi a soluţiilor menite să încurajeze investiţiile saudite în sectorul agricol şi zootehnic românesc cu beneficii pentru fermieri. Temele abordate au vizat dezvoltarea unor proiecte comune în domeniul securităţii alimentare, investiţii în terenuri agricole pentru consolidarea lanţurilor alimentare pe termen lung, certificări halal şi standarde veterinare pentru facilitarea exporturilor către Arabia Saudită, tehnologii moderne şi sisteme eficiente de irigaţii, precizează ministerul.

„Oamenii de afaceri din Arabia Saudită şi-au manifestat interesul pentru realizarea de investiţii în sectorul agricol şi zootehnic şi stabilirea de parteneriate cu companii din România, inclusiv înfiinţarea de abatoare certificate halal”, precizează ministerul.

Ministrul Florin Barbu a subliniat importanţa cooperării tehnice şi economice la nivel înalt între cele două state, amintind de documentul de colaborare România – Arabia Saudită pe domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, semnat în iulie 2024, care are ca scop dezvoltarea şi încurajarea cooperării economice, ştiinţifice şi tehnice dintre ministere, institute de cercetare şi organizaţii din domeniul agricol.

Oficialul român a prezentat oportunităţile de investiţii existente în România, punând accent pe înfiinţarea de abatoare de ovine şi bovine, inclusiv în regim halal, investiţii în sisteme de irigaţii, România având un plan de reabilitare pentru 2,7 milioane de hectare, dintre care 1,6 milioane sunt deja reabilitate. Totodată, ministrul român a precizat că un rol însemnat în dezvoltarea fermierilor îl are şi sprijinul însemnat al Uniunii Europene pentru dezvoltarea fermierilor. De asemenea, ministrul Barbu a punctat stadiul investiţiilor în unităţi de procesare, cu proiecte semnate în valoare totală de 2 miliarde de euro.

„Ne-am axat pe fabrici moderne, cu tehnologii avansate, pentru a susţine competitivitatea producătorilor români. Astfel că ţara noastră are toate premisele de a deveni cel mai mare procesator din sud-estul Europei. România este un partener de încredere, cu un potenţial agricol semnificativ. Dorim să consolidăm relaţiile economice cu Arabia Saudită şi să sprijinim investiţiile care pot contribui la securitatea alimentară a ambelor state”, a adăugat ministrul Barbu.

România și Arabia Saudită consolidează parteneriate durabile

În cadrul discuţiilor, ministrul a menţionat că România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la exportul de cereale şi dispune de un sector zootehnic competitiv, cu aproape 13 milioane capete ovine, precum şi rase de bovine de carne de calitate superioară. În acelaşi timp, ministrul Florin Barbu a subliniat că sectorul avicol din România este foarte dezvoltat, având un grad de autosuficienţă de 170%, şi a evidenţiat faptul că o investiţie în abatoare certificate halal ar reprezenta o oportunitate deosebită pentru acoperirea cererii de pe piaţa saudită şi din zona Orientului Mijlociu.

Delegaţia saudită a adresat întrebări punctuale referitoare la potenţialul agricol şi zootehnic al României şi şi-a exprimat interesul ca ministrul Agriculturii din Arabia Saudită să efectueze o vizită oficială în România, în timp ce şi investitorii români, la rândul lor, sunt încurajaţi să exploreze oportunităţi de afaceri în Regatul Arabiei Saudite.

În încheiere, ministrul Florin Barbu a mulţumit delegaţiei saudite pentru deschiderea manifestată şi a reiterat disponibilitatea României de a construi parteneriate durabile şi relaţii comerciale solide în domeniile agriculturii, zootehniei şi industriei alimentare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













